Younes Namli zet PEC Zwolle-supporters op het verkeerde been

PEC Zwolle-supporters dachten onlangs heel even dat een terugkeer van een formaliteit was. De linkspoot had op zijn Instagram een video met beelden van wedstrijden in het PEC Zwolle-shirt geplaatst, mét een mysterieuze caption. Namli zette de Zwolse achterban daarmee echter op het verkeerde been.

De Deense vleugelspeler keerde vorig jaar terug bij PEC en had met vier doelpunten en acht assists een groot aandeel in de voortijdige handhaving in de Eredivisie. De Zwollenaren hadden graag gezien dat Namli was gebleven, maar hij maakte er geen geheim van graag een stap hogerop te willen zetten. Die bleef tot op heden echter uit. Namli werd in de afgelopen transferwindow gelinkt aan Ajax, FC Twente, FC Utrecht én een ‘terugkeer’ bij PEC, maar zit nog altijd zonder club.

Namli plaatst mysterieus filmpje op Instagram

Daar leek twee weken geleden verandering in te komen. Op de dag van de ontmoeting tussen NEC en PEC Zwolle plaatste Namli een mysterieus bericht op zijn Instagram. Een video met beelden van zijn tijd in het PEC Zwolle-shirt, met daarbij een zandloper en bliksemschicht als caption. Supporters van de club uit de Overijsselse hoofdstad begonnen serieus te dromen van een rentree van Namli. De Stentor schreef echter al dat een hereniging tussen PEC en Namli op dat moment niet aan de orde was en de voetballer bevestigt nu zelf dat hij dat filmpje om andere redenen deelde.

“Dat filmpje is verkeerd geïnterpreteerd, denk ik. Misschien had ik slimmer moeten zijn qua timing. Daar had ik niet goed over nagedacht”, zo geeft hij eerlijk toe in gesprek met ESPN. “Ik kreeg het filmpje doorgestuurd van een jongen en ik vond het een mooi filmpje, dus ik had het gepost. Die zandloper was meer van ‘binnenkort tijd om weer het veld op te gaan’. Er zat niets achter”, zo klinkt het. PEC Zwolle-supporters bleven teleurgesteld achter, maar het deed Namli nogmaals inzien hoe goed zijn band met de fans is. “Het was wel heel mooi om te zien hoe enthousiast de supporters zijn. Ik heb altijd een fantastische band gehad. Ik houd ook van hen. Het is een speciale band tussen mij en de mensen binnen en buiten de club.”

Namli sluit terugkeer bij PEC niet helemaal uit

Een rentree in Zwolle valt niet helemaal uit te sluiten. Namli mikt op een langer verblijf in de Eredivisie en dan het liefst in de top, maar mocht die club niet langskomen… “Ik heb PEC nooit uitgesloten. We hebben vanaf het begin hele open gesprekken gevoerd. Iedereen binnen de club begreep mij. We zijn altijd goed voor elkaar geweest. Als er geen sportieve uitdaging komt, is Zwolle voor mij thuis”, aldus Namli, die gedurende twee periodes al 103 wedstrijden speelde voor de Blauwvingers. Hij scoorde vijftien keer en verzorgde 24 assists.

