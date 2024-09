PEC komt met waanzinnig gebaar om Namli over de streep te trekken: 'Dat raakte me ontzettend'

PEC heeft de afgelopen periode alles uit de kast gehaald om te overtuigen van een langer verblijf in Zwolle. De rechtsbuiten vertelt dat de club vorige week bij hem voor de deur stond om hem een speciaal pakket te overhandigen. Naast zijn shirt, een persoonlijk geschreven kaart en een shirtje voor zijn dochtertje, kreeg hij ook de aanvoerdersband overhandigd.

Namli was in het afgelopen seizoen de grote smaakmaker bij PEC. Mede dankzij zijn doelpunten en assists speelde de formatie van coach Johnny Jansen zich al een paar speelronden voor het einde definitief veilig in de Eredivisie. PEC had Namli graag langer binnenboord gehouden, maar de linkspoot maakte er geen geheim van graag een stap hogerop te zetten. Hij werd in verband gebracht met FC Twente en FC Utrecht en voerde gesprekken met Ajax-trainer Francesco Farioli en technisch directeur Alex Kroes, maar sloot een ‘terugkeer’ in Zwolle nooit uit.

De club kondigde deze maandag aan dat Namli ook dit seizoen in de Overijsselse provinciehoofdstad te bewonderen is. Namli zette zijn handtekening onder een contract voor één seizoen. Hij is erg blij om terug te zijn. “Iedereen kent mijn ambities, daar ben ik altijd open over geweest. Zoals ook iedereen weet dat PEC Zwolle in mijn hart zit. Voor mij is PEC de beste optie. Ik heb het gevoel dat er dit jaar echt iets moois kan gebeuren in Zwolle”, zo vertelt Namli op de clubsite. PEC haalde weliswaar nul punten uit de eerste drie competitieduels, maar boekte ruim een week geleden een overtuigende zege op Heracles Almelo en verwelkomde in de laatste week van de transferwindow nog een aantal nieuwe spelers.

Namli krijgt de aanvoerdersband

Maar uiteindelijk heeft vooral zijn ‘gevoel’ de doorslag gegeven voor Namli. “De supporters hebben laten zien en horen dat ze me heel graag terug wilden hebben en ook met de club heb ik veel contact gehad. Johnny (Jansen, red.) heeft me misschien nog wel het meest ‘bestookt’ met berichten. We hebben dan ook vaak met elkaar aan de telefoon gehangen”, zo leest het. Namli kreeg vorige week zelfs bezoek van de club, die namens technisch directeur Gerry Hamstra en manager profscouting en data-analyse Sander Jonkman bij hem op de stoep stond. “In hun handen hadden zij een speciale verrassing met mijn shirt, de aanvoerdersband, een door hen persoonlijk geschreven kaart en zelfs een shirtje voor mijn dochtertje. Dat gebaar raakte me ontzettend en gaf voor mij de doorslag om voor deze prachtige club toch nog een jaar te blijven spelen.”

Opvolger van Bram van Polen

Namli mag zich dus meteen de nieuwe aanvoerder van PEC noemen. De aanvaller is daarmee de opvolger van Bram van Polen, die een paar maanden geleden na zeventien seizoenen in de Zwolse hoofdmacht een punt zette achter zijn actieve spelersloopbaan. PEC en Van Polen waren buiten het veld graag langer met elkaar doorgegaan. Van Polen ambieert de functie van algemeen directeur en zou bij ‘zijn’ club een traineeship gaan volgen, maar de partijen kwamen er niet uit over de contractuele voorwaarden.

How to end this transfer window in style 🪄#peczwolle pic.twitter.com/9MhzE6KaiQ — PEC Zwolle (@PECZwolle) September 9, 2024

