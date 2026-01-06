wil de supporters van Feyenoord na de winterstop laten zien waarom de Rotterdammers afgelopen zomer fors voor hem in de buidel tastten. De Portugese aanvaller overtuigde in zijn eerste maanden in De Kuip zelden, maar laat in gesprek met RTV Rijnmond weten dat hij blijft vertrouwen op zijn kwaliteiten.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer zo'n tien miljoen euro om Borges (24) over te nemen van FC Porto. Trainer Robin van Persie deed in de eerste helft van het seizoen echter slechts tien keer een beroep op de buitenspeler, waarvan maar vier keer als basisspeler. Tegen Heracles Almelo (0-7 winst) maakte hij in oktober als invaller zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord. In de laatste wedstrijd voor de winterstop, thuis tegen FC Twente, redde Borges met een prachtig doelpunt een punt voor de Rotterdammers: 1-1.

Artikel gaat verder onder video

Borges erkent in gesprek met de regionale omroep dat hij onvoldoende heeft kunnen brengen in zijn eerste maanden: "Het enige wat er toe doet voor de mensen, is wat je op het veld laat zien. Mensen zien niet wat je er buiten het veld allemaal voor doet en hoe hard je werkt. Zo werkt het ook in mijn hoofd. Buiten het veld heb ik het goed gedaan, maar binnen de lijnen in de wedstrijden was het niet genoeg", klinkt het zelfbewust.

De omroep vergelijkt de cijfers van Borges met die van twee van zijn voorgangers, Luis Sinisterra en Igor Paixão. Hoewel zij uiteindelijk voor miljoenenbedragen verkocht werden, kwamen beiden in hun eerste maanden óók weinig aan spelen en scoren toe in De Kuip. Borges zegt daar vertrouwen uit te putten dat hij het uiteindelijk ook waar kan maken: "Ik weet waar ik toe in staat ben en het is een kwestie van tijd voor ik dat ga laten zien."

'Eerste zes maanden bij Feyenoord waren een beetje zwaar'

Eén van de redenen dat Borges er nog niet in geslaagd is te overtuigen is het overlijden van zijn oma, zo vertelt hij. Dat gebeurde al in september. Feyenoord liet hem daarom zelfs tijdelijk terugkeren naar Portugal, om bij zijn familie te zijn. "Ik was voor het eerst weg van mijn familie en bij mijn familie komt iedereen samen als er iets naars speelt. Ik was nu in Nederland, maar in mijn gedachte en hart was ik in Portugal bij mijn familie", blikt de aanvaller zelf terug. Zijn eerste maanden waren mede daardoor 'een beetje zwaar', geeft Borges toe. "Ik heb ook niet veel gespeeld en ik moest nog wennen aan de Nederlandse cultuur. Natuurlijk is dat allemaal moeilijk, maar ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Het heeft mij geholpen om te groeien", besluit de Portugees.