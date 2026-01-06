Het kan niet helemaal worden uitgesloten dat deze winter terugkeert bij Feyenoord, aldus Sinclair Bischop (ESPN). Trainer Robin van Persie achtte de kans gisteren (maandag) nog 'klein' dat zijn oud-ploeggenoot kan worden losgeweekt bij Internazionale.

De 33-jarige De Vrij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en brak er zo'n vijftien jaar geleden door in het betaald voetbal. In de zomer van 2014, waarin hij met het Nederlands elftal derde werd op het WK in Brazilië, verkaste de centrale verdediger voor zo'n zeven miljoen euro naar Lazio Roma. Vier jaar later volgde een transfervrije overstap naar Inter. Daar is zijn rol dit seizoen klein: trainer Cristian Chivu deed in de eerste helft van het seizoen maar acht keer een beroep op De Vrij.

Omdat Gernot Trauner, Thomas Beelen én Malcolm Jeng momenteel geblesseerd zijn, heeft Van Persie met Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic momenteel maar twee 'volwaardige' centrale verdedigers tot zijn beschikking. Dat onderstreept de noodzaak om deze winter een extra kracht aan te trekken, maar Van Persie vertelde maandag dat hij De Vrij nog niet gebeld heeft: "Ik ken Stefan heel goed en ik heb hem heel hoog zitten. Alleen ik weet ook wat spelers in Italië verdienen en ik weet dus niet of het heel reëel is. Dan zou hij heel veel moeten inleveren. Dat soort buitenkansjes is wel iets waar je naar kijkt, daarvan moet je het wel hebben in de winter als je er heel reëel naar kijkt", aldus de trainer.

Bischop denkt echter wel dat er een kansje is dat De Vrij deze winter alsnog terug gaat keren in De Kuip. In het programma Tekengeld spreekt ook hij van een 'buitenkansje' voor Feyenoord: "Dat De Vrij denkt: 'Ja, ik lever wel in, maar ik wil nog graag aan het einde van mijn carrière een WK meemaken en Ronald Koeman gaat mij alleen meenemen als ik ga spelen'. Nou, bij Feyenoord gáát hij altijd spelen. Dus dat soort afwegingen zouden eraan kunnen bijdragen dat hij eventueel naar Feyenoord gaat. Je merkt aan Van Persie dat het op dit moment niet speelt, dat ze nog geen visje hebben uitgegooid en weten dat er een zo'n groot verschil in salaris zit. Maar zo'n WK kan nét misschien een doorslag geven voor een speler die aan speelminuten moet komen", aldus Bischop.

De Vrij in Oranje

De Vrij debuteerde in augustus 2012, onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal, op twintigjarige leeftijd in het Nederlands elftal. Dat deed hij in een met 4-2 verloren oefenwedstrijd tegen België. Inmiddels staat de teller op 77 interlands, waarin De Vrij vier keer trefzeker was, waaronder een rake kopbal in de legendarische wedstrijd tegen Spanje op het WK van 2014, die Oranje met 1-5 wist te winnen. Behalve dat toernooi maakte De Vrij ook de EK's van 2021 en 2024 én het WK van 2022 mee. Zijn voorlopig laatste interland dateert van september 2025, toen hij basisspeler was bij de benauwde 2-3 zege op Litouwen. In oktober riep Koeman De Vrij nog wel op, maar speelde hij geen minuut tegen Malta (0-4 winst) en Finland (4-0 winst). In de laatste interlandperiode, in november, ontving de Inter-verdediger geen uitnodiging.