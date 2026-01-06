Live voetbal 2

Loonlijsten Eredivisie bekend: enorme salarisexplosie bij Feyenoord

6 januari 2026, 19:20

Bij Voetbal International is er recent onderzoek gedaan naar de salarisstrookjes van de Eredivisieclubs. Wat blijkt: de Nederlandse verenigingen geven steeds meer uit en in de top schoot vooral Feyenoord enorm omhoog qua lonen.

In 2024/25 gaven alle Eredivisieclubs samen 498 miljoen euro over aan de salarissen van spelers. Dat is zo'n dertien procent meer dan in het seizoen ervoor. Als we de loonstroken naast die uit 2022 leggen, zien we zelfs een verschil van honderd miljoen euro. De Nederlandse clubs betalen dus steeds meer loon en hoopten daarmee het coëfficientensucces een vervolg te kunnen geven. De laatste maanden zakten voornamelijk Ajax, Feyenoord, AZ en FC Utrecht echter meermaals door het ijs in Europa.

Artikel gaat verder onder video

De club die vorig seizoen het meest aan salarissen uitgaf, was Ajax. Daar bleef de teller uiteindelijk steken op 114 miljoen euro. "Nuance: Ajax verantwoordt als enige Nederlandse club de tekengelden onder de post salarissen", voegt Tom Knipping van Voetbal International terecht toe. "De andere clubs schrijven de tekengelden net als de transfersommen af over de looptijd van het spelerscontract." Maar ondanks dat het woord bezuinigen een grote rol speelde tijdens de laatste transferperiodes in Amsterdam, liepen de salarissen niet terug.

Vooral de salaristoename bij Feyenoord is groot te noemen. In Rotterdam stegen de lonen ten opzichte van het seizoen 2023/24 met maar liefst zeventien miljoen euro, wat gelijk staat aan een vermeerdering van 26%. Vergeleken met Ajax (3%) en PSV (9%) is dat enorm. De kloof tussen de Eindhovense vereniging en Feyenoord is daarmee ook flink afgenomen. Na Ajax (114 miljoen euro), staat PSV op de tweede plek met salarisuitgaven van zo'n 90 miljoen euro. Niet ver daarachter staat Feyenoord met zo'n 86 miljoen euro. Opvallend is verder dat AZ op gepaste afstand volgt met een salarisstrook van 42 miljoen euro, terwijl FC Utrecht en FC Twente (25 en 24 miljoen euro respectievelijk) al helemaal de topdrie uit het oog hebben verloren op dit vlak.

