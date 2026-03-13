Van Persie tegen journalist: 'Jij stond als enige bij De Kuip, voor niks!'

Robin van Persie heeft niet gemerkt dat zijn positie als trainer van Feyenoord daadwerkelijk in gevaar is geweest. Op de persconferentie van vrijdagmiddag drijft hij een beetje de spot met journalist Sinclair Bischop, die ‘voor niks’ naar De Kuip was afgereisd.

Maandag deed Bischop namens ESPN verslag bij De Kuip. Hij stelde dat de Vrienden van Feyenoord het ontslag van Van Persie bepleiten. “Er wordt vanavond vuurwerk verwacht en dan zou het zomaar kunnen dat de opinie zodanig gaat kantelen en dat ook directeur Dennis te Kloese overstag gaat”, zei Bischop.

Tot dusver is dat niet gebeurd: Van Persie bereidt zich ‘gewoon’ voor op de wedstrijd tegen Excelsior van zondag. “Volgens mij is dat overleg helemaal niet geweest”, zei Van Persie vrijdag tegen Bischop. “Volgens mij was jij de enige die bij De Kuip stond, Sinclair. Voor niks.”

Contact met Te Kloese

“Nou, niet voor niks”, antwoordde de journalist. “Ik heb gemeld wat de situatie daar was.” Maar, zo antwoordt Van Persie: “Dat had je dus verkeerd.” Van Persie wil ook niet bevestigen dat er een gesprek is geweest met Te Kloese waarin specifiek zijn positie werd besproken. “Ik spreek Dennis bijna iedere dag en dat is de afgelopen week niet anders geweest dan voorgaande weken.”

Van Persie krijgt ook de vraag of hij van mening is dat hij soms te hard is aangepakt door de buitenwacht. “Het is niet belangrijk wat ik daarvan vind. Maar nee, niet per se. Je hebt een ambitie en iedere club wil voor het hoogst haalbare gaan. Tijdens een seizoen gaat het hoe het gaat. Je moet ook reëel zijn. Je kunt een situatie plaatsen in de context van waar een ploeg mee te maken heeft gedurende het seizoen.” Daarmee doelt hij onder meer op de ellenlange blessurelijst van Feyenoord.

“Jullie kiezen een eigen manier om dat te belichten. Dat is jullie volste recht, dat vind ik ook prima. Ik heb daar een mening over, net als jullie”, vervolgt hij. “Als je kijkt naar alles wat er is gebeurd, staan we waar we horen te staan. Wel denk ik dat we meer punten hadden kunnen en moeten pakken. Daar balen we van. Tegelijkertijd is dit de realiteit en moten we hier het maximale uit halen.”

'Hoofd in de vuilnisbak'

Van Persie zegt verder de meeste kritiek niet mee te krijgen. “Soms krijg je wel het gevoel, als je bijvoorbeeld op Instagram zit, dat je je hoofd in een vuilnisbak steekt. Dan haal ik hem er ook weer heel snel uit. ‘Nee, dat filmpje niet!’ Dan ga ik weer door naar een ander filmpje. Dat is het.”

Later wordt hij door een andere journalist nog eens gevraagd naar het gesprek met Bischop. “Ik zeg alleen dat Sinclair voor niks de hele avond bij De Kuip heeft gestaan. Hij had wel een mooi uitzicht, dat moet ik wel toegeven. Maar het was wel voor niks.”

Volgens Van Persie is de druk vooral extern. “Maar wat wil je dat ik daarover zeg? Ik heb toch helemaal geen invloed op die externe onrust? Ik zie, hoor en lees dat die onrust er is. Maar wat wil je dan dat ik daarvan vind? Ik kan er toch niks mee doen? Ik ontken niet dat die er is. Ik erken dat die er is. Maar voor de rest kan ik er niet zoveel mee.”