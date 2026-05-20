Sneijder zag Van de Beek en Klaassen te vroeg vertrekken: ‘Dan sneeuw je onder’

20 mei 2026, 16:22
Wesley Sneijder
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Wesley Sneijder is van mening dat spelers als Davy Klaassen en Donny van de Beek te vroeg zijn vertrokken bij Ajax, zo stelt hij in Wes & Raf van Ziggo Sport. De oud-middenvelder noemt het tweetal als voorbeelden van spelers die nog niet genoeg naam hadden gemaakt in Nederland voordat ze naar het buitenland gingen.

Sneijder merkte tijdens zijn carrière op dat het er in het buitenland heel anders aan toe ging in de kleedkamer. “Daar zijn gewoon heel andere wetten. Je kwam binnen en ze zagen je als gevaar”, aldus de recordinternational van Oranje. “Daar werd gewoon helemaal niet tegen je gepraat door spelers die op jouw positie stonden. Dat heeft tijd nodig, dat moet je afdwingen.”

De oud-middenvelder heeft dan ook advies voor jonge spelers. “Je moet pas naar het buitenland gaan als je echt een bepaalde status hebt gecreëerd in Nederland. Of je moet verschrikkelijk goed zijn”, gaat Sneijder verder. “Anders sneeuw je onder. Bij grote clubs, topclubs in het buitenland, ga je kapot.” Hij geeft aan dat er voldoende voorbeelden te vinden zijn van spelers die na ‘een goed jaartje bij Ajax’ de stap naar een grote buitenlandse club hebben gemaakt.

Als presentator Wytse van der Goot hem om namen vraagt, noemt Sneijder er twee: Van de Beek en Klaassen. Eerstgenoemde ging na een goed seizoen naar Manchester United, waar hij niet slaagde. Klaassens eerste avontuur in het buitenland was bij Everton, maar ook zonder veel succes. “Het is toch lastig.” Rafael van der Vaart haakt erop in: “Wij wisten dat we op veel niveau’s mee konden voetballen. Puur Klaassen en Donny, die hadden een kwaliteit: de zestien in, altijd die tweede bal en doelpunten maken.”

Dat is voor een dure aankoop niet voldoende, stelt Van der Vaart. “Hij (Sneijder, red.) werd gekocht voor veertig miljoen en op de eerste training denken ze: ‘Oh, ik snap het’. Dan word je ook aangespeeld. Maar als je Donny van de Beek haalt voor veertig miljoen en hij staat op de training…” Sneijder valt zijn tafelgenoot dan in de reden met de correctie dat Real Madrid 27 miljoen euro voor hem had betaald. “Kun je nagaan”, reageert Van der Vaart weer. “Dat zou nu 127 miljoen zijn”, denkt Sneijder.

Donny van de Beek

Donny van de Beek
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 29 jaar (18 apr. 1997)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Man Utd
-
-
2024/2025
Girona
26
2
2023/2024
Frankfurt
8
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

