Live voetbal 1

LIVE play-offs Keuken Kampioen Divisie | Horrorstart voor Willem II: Volendam al vroeg op rozen

20 mei 2026, 18:45   Bijgewerkt: 19:07
WILVOL
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Willem II en FC Volendam staan woensdagavond tegenover elkaar in de heenwedstrijd van de finale van de play-offs om promotie/degradatie. De Tilburgers rekenden in de halve finale over twee duels af met Almere City: na een 0-1 zege in Flevoland won Willem II in eigen huis met 2-0. In de finale treft de ploeg van John Stegeman FC Volendam, dat zestiende eindigde in de Eredivisie. De ploeg van Rick Kruys kon afgelopen weekend handhaving veiligstellen, maar ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Telstar. De heenwedstrijd gaat om 18.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE play-offs Keuken Kampioen Divisie: Willem II - FC Volendam

Sorteer op:

Nu

19:23

36' - Kopbal Veerman (0-2)

Pauwels met een indraaiende voorzet, Veerman kopt 'm maar net over het doel. 

2m geleden

19:21

🟨34' - Geel Besselink (0-2)

Besselink duwt en trekt en zet dan ook nog een sliding in op Descotte, dat komt de Willem II'er op het eerste geel van de avond te staan.

4m geleden

19:19

32' - Schot Doodeman (0-2)

Doodeman stoomt op over de rechterflank, maar levert vervolgens een wild schot af dat hoog over het doel van Steur gaat. 

8m geleden

19:15

29' - Schot Stam (0-2)

Willem II probeert wat terug te doen, maar een hard schot van Stam belandt recht in de handen van Steur. 

13m geleden

19:10

23' - Bacuna dicht bij de derde (0-2)

Een grote kans voor Juninho Bacuna, maar hij krijgt 'm er op aangeven van Ugwu van dichtbij niet in. 

18m geleden

19:05

⚽18' - Wéér een blunder: Volendam op rozen (0-2)

Het gaat van kwaad tot erger voor Willem II! Nu is het Didillon-Hödl die de bal wild wegtrapt en 'm zo in de voeten van Veerman schuift. De spits pakt het cadeautje gretig uit: het is binnen twintig minuten al 0-2 voor Volendam.

22m geleden

19:01

⚽13' - Volendam op voorsprong! (0-1)

Oei, Van Loon gaat gruwelijk in de fout en Volendam profiteert genadeloos! De linksback van Willem II wil wegdraaien bij Ould-Chikh, maar die neemt de bal met gemak over en schiet 'm vervolgens beheerst achter Didillon-Hödl: 0-1 voor de bezoekers!

25m geleden

18:58

11' - Doodeman kopt (0-0)

Een voorzet vanaf de linkerflank belandt op het hoofd van Doodeman. De Willem II'er kopt over. Zo gebeurt er in de openingsfase genoeg voor beide doelen.

27m geleden

18:56

10' - Veerman buitenspel (0-0)

Veerman schiet half uit de draai maar net voor het Willem II-doel langs, maar dan klinkt alsnog het fluitje: buitenspel.

28m geleden

18:55

9' - Schot El Allouchi (0-0)

El Allouchi probeert het van buiten de zestien, maar zijn inzet gaat naast het doel van Steur.

30m geleden

18:53

6' - Ook Willem II is wakker (0-0)

Daar meldt de thuisploeg zich voor het eerst gevaarlijk op de helft van Volendam. Bamba komt tot een hard, laag schot, maar Steur brengt redding met de voet.

34m geleden

18:49

2' - Descotte raakt de paal! (0-0)

Direct een enorme kans voor Volendam! Descotte, zondag tegen Telstar ook al razendsnel trefezeker, schiet de bal in twee instanties hard op de paal naast Didillon-Hödl!

36m geleden

18:46

0' - Aftrap!

Willem II heeft afgetrapt, we zijn onderweg!

1u geleden

18:13

Uitvak blijft leeg

FC Volendam neemt geen supporters mee naar Tilburg, zo besloot de club eerder deze week naar aanleiding van misdragingen van de fans na de wedstrijd tegen Telstar.

De burgemeester van Edam-Volendam besloot naar aanleiding daarvan dat er zowel bij de return in het Kras Stadion als morgen bij Ajax - FC Groningen (dat vanwege de concertreeks van Harry Styles ook in Volendam wordt afgewerkt) geen uitsupporters welkom zijn. Dat leidde tot grote woede bij de Groningers, waarvan de supporters een protest aankondigden waaraan ook fans van Willem II en play-offdeelnemer FC Utrecht aan mee zouden doen. 

Inmiddels is besloten dat Groningen morgen wél eigen fans mag meenemen naar het Kras Stadion. Zondag, als Volendam en Willem II de beslissende return spelen, zijn er echter nog steeds géén Tilburgse supporters welkom in het uitvak. Dat leidde afgelopen nacht al tot een protestactie van de fans van Willem II:

Volendam hangt vol met spandoeken na nachtelijk protest Willem II-fans

Volendam hangt vol met spandoeken na nachtelijk protest Willem II-fans

Fans van Willem II zijn in de nacht van dinsdag op woensdag naar Volendam afgereisd om te protesteren. De Tilburgers spelen zaterdag bij FC Volendam, maar mogen geen uitfans meenemen. Uit protest zijn de nodige spandoeken opgehangen in Volendam.

Lees verder

1u geleden

18:07

Poll

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
Oscar Garcia

García wil trainer van Ajax blijven en baalt van vierde official in Heerenveen

  • zo 17 mei, 18:01
  • 17 mei 18:01
  • 9
Joey Kooij Davy Klaassen sc Heerenveen Ajax

Ajax veroordeeld tot play-offs na moeizame wedstrijd in Heerenveen

  • zo 17 mei, 16:26
  • 17 mei 16:26
  • 10
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws