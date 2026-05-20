LIVE play-offs Keuken Kampioen Divisie | Horrorstart voor Willem II: Volendam al vroeg op rozen

FC Volendam neemt geen supporters mee naar Tilburg, zo besloot de club eerder deze week naar aanleiding van misdragingen van de fans na de wedstrijd tegen Telstar.

De burgemeester van Edam-Volendam besloot naar aanleiding daarvan dat er zowel bij de return in het Kras Stadion als morgen bij Ajax - FC Groningen (dat vanwege de concertreeks van Harry Styles ook in Volendam wordt afgewerkt) geen uitsupporters welkom zijn. Dat leidde tot grote woede bij de Groningers, waarvan de supporters een protest aankondigden waaraan ook fans van Willem II en play-offdeelnemer FC Utrecht aan mee zouden doen.

Inmiddels is besloten dat Groningen morgen wél eigen fans mag meenemen naar het Kras Stadion. Zondag, als Volendam en Willem II de beslissende return spelen, zijn er echter nog steeds géén Tilburgse supporters welkom in het uitvak. Dat leidde afgelopen nacht al tot een protestactie van de fans van Willem II: