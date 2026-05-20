Volendam straft Willem II-blunders keihard af en zet eerste stap naar handhaving

FC Volendam heeft een eerste stap richting handhaving in de Eredivisie gezet. In de heenwedstrijd van de finale van de play-offs was de dorpsclub met 1-2 te sterk voor Willem II, dat twee vroege blunders niet te boven wist te komen. Zaterdag is de allesbeslissende return in het Kras Stadion.

Als nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie rekende Willem II in de voorgaande play-offrondes af met achtereenvolgens RKC Waalwijk en Almere City. Volendam bleek echter van een andere orde van grootte. Al na twee minuten spelen had de nummer zestien van de Eredivisie op voorsprong kunnen komen, toen Anthony Descotte - zondag nog heel vroeg trefzeker tegen Telstar - hard op de paal schoot.

Daarna waren het twee enorme persoonlijke fouten die Willem II de das omdeden. Eerst verspeelde linksback Per van Loon de bal volkomen onnodig aan Bilal Ould-Chikh, die zo op het doel af kon en Thomas Didillon-Hödl beheerst verschalkte: 0-1. Nog geen vijf minuten later was de doelman zelf de gebeten hond, toen de bal pardoes in de voeten van Henk Veerman schoof. De ervaren spits wist er wel raad mee en zette Volendam al binnen twintig minuten op een comfortabele 0-2 voorsprong. Juninho Bacuna kreeg kort daarna zelfs een kans op een derde treffer voor de bezoekers, maar een strakke voorzet van Precious Ugwu belandde nét achter de middenvelder, die 'm van dichtbij niet over de doellijn kon werken. Willem II kwam pas in de slotfase van het eerste bedrijf voor het eerst in de buurt van een tegentreffer, maar een schot van Devin Haen in de korte hoek strandde op de voet van Roy Steur.

Stegeman greep in de rust in en haalde de ongelukkige Van Loon en ook de weinig effectieve Samuel Bamba naar de kant, om met Uriël van Aalst en Siegert Baartmans twee verse aanvallende krachten in te brengen. De thuisploeg kwam vervolgens tien minuten na rust, bij de eerste échte kans van het tweede bedrijf, tot scoren. Het was Nick Doodeman die Steur verschalkte met een prima schot in de verre hoek: 1-2. De treffer deed de hoop in de Tilburgse harten weer opvlammen, maar Volendam kwam daarna weer wat beter in het spel.

Didillon-Hödl maakte zijn fout uit de eerste helft echter goed door stijlvol te redden op een schot van Benjamin Pauwels, dat richting de verre hoek zeilde. Even later werd de doelman wel geklopt door een verrassende uithaal van Volendam-invaller Brandley Kuwas, maar die spatte op de lat uiteen. Een kwartier voor tijd was Descotte er vervolgens dichtbij, maar voor de tweede keer op de avond raakte hij de paal. Volendam trok de zege desondanks over de streep en mag zich zo met een kleine voorsprong gaan opmaken voor de return in eigen huis.