‘Feyenoord wil technisch directeur en onderhandelt in België’

Dévy Rigaux moet spoedig de nieuwe technisch directeur van Feyenoord gaan worden, zo weet 1908.nl. De directeur voetbalzaken van Club Brugge heeft op dit moment een aanbieding uit Rotterdam in beraad. De afgeketste transfer van kan nog wel voor problemen zorgen.

Dennis te Kloese begon in januari 2022 als algemeen directeur van Feyenoord. Nadat Frank Arnesen de daaropvolgende zomer vertrok als technisch directeur, nam Te Kloese ook die rol op zich. Na de transferperiode van afgelopen zomer werd binnen Feyenoord het besluit genomen de bestuurder te ontlasten, waarna Mark Ruijl werd aangesteld als technisch manager. Daarmee nam hij een deel van het takenpakket van Te Kloese over.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zijn de Rotterdammers voornemens om de rollen van algemeen directeur en technisch directeur weer volledig te scheiden, waarvoor Rigaux in beeld is. Feyenoord volgt de bestuurder van Club Brugge al maanden en zou hem inmiddels ook een aanbieding hebben gedaan. Die heeft de Belg op dit moment in beraad. Mocht hij naar De Kuip komen, is de verwachting van 1908.nl dat er een wijziging in de organisatiestructuur aankomt.

Afketsen transfer Meijer kan problemen opleveren

De gesprekken rondom Rigaux met Club Brugge liepen ongeveer tegelijk met die over Meijer. Afgelopen weekend ketste die transfer op het laatste moment echter af, omdat er bij Feyenoord twijfels waren dat de verdediger op korte termijn drie keer per week kan spelen. Dit besluit viel in Brugge niet goed, waardoor het onduidelijk is of de Belgische topclub nog steeds bereid is te spreken over het vertrek van Rigaux.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Geduld Feyenoord op de proef gesteld: 'Begint nu wel ongezond lang te duren' 🔗

👉 Transfer Milambo naar Brentford is rond: 'Feyenoord probeerde vertrek lang tegen te houden' 🔗

👉 'Feyenoord en Groningen akkoord over Valente: transfersom bekend' 🔗

👉 Feyenoord-transfer wekt verbijstering: 'Wat die jongen daar te zoeken heeft...' 🔗

👉 ‘Van Persie laat keeperskeuze afhangen van één factor’ 🔗