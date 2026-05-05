Live voetbal 1

Van Bodegom vertrekt in februari 2027 bij Feyenoord

5 mei 2026, 18:38
Toon van Bodegom van Feyenoord
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Toon van Bodegom ambieert geen derde termijn als voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord, zo weet De Telegraaf. De tweede termijn van de president-commissaris loopt tot februari 2027, waarna hij volgens de krant zal vertrekken.

De afgelopen weken is het bij Feyenoord veel gegaan over Van Bodegom. De voorzitter van de rvc zou fel tegenstander zijn van de gedroomde opvolger van Dennis te Kloese: Robert Eenhoorn. Inmiddels zou Feyenoord wel al in gesprek zijn met Eenhoorn over de functie van algemeen directeur. Daarnaast zou de commissaris mikken op een derde termijn van vier jaar, iets wat zeer ongebruikelijk is in een rvc.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf is er van beide verhalen over Van Bodegom niets waar: “De realiteit is dat Van Bodegom géén tegenstander is van Eenhoorn en hem een aantal jaren geleden ook niet persoonlijk heeft geblokkeerd”, zo klinkt het in de krant, waar wordt gesproken over ‘karaktermoord’. De geluiden tegen de aanstelling van Eenhoorn zouden overtrokken zijn. “Binnen de raad van commissarissen wordt alleen richting de voorzitter geëist dat er een ‘normaal proces’ voor een mogelijke benoeming wordt gevolgd.”

Er moet dus sprake zijn van een profielschets, waarna een kandidaat op basis daarvan moet worden beoordeeld. “Het kan heel goed zijn dat Eenhoorn daar als beste uitkomt en de weg voor hem vrij wordt om Te Kloese op te volgen. Maar de kopstukken in de rvc willen vanuit ’good governance’ zichzelf niet te kijk zetten als ze alle spelregels nu zouden omzeilen.”

De krant stelt dat er in ieder geval op korte termijn ‘grote veranderingen’ gaan komen in De Kuip. “Om nog even bij Van Bodegom terug te keren, die heeft er halverwege het nieuwe seizoen (februari 2027) acht jaar op zitten en stapt dan definitief op”, zo klinkt het. “Er komt géén nieuwe termijn, zoals overal ten onrechte is geschreven en beweerd.” Het vinden van een opvolger zou echter wel een probleem worden. “In de huidige rvc zou vooralsnog niemand bereid zijn die rol te bekleden en van buitenaf hebben niet alle, maar wel steeds meer topmensen uit het bedrijfsleven vanwege alle bedreigingen een afkeer om bij Feyenoord zo’n positie in te nemen.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in Sittard en zet grote stap richting definitieve tweede plek

  • zo 3 mei, 16:34
  • 3 mei 16:34
  • 19
Overtreding Brittijn

Woede op NOS voor niet tonen 'schandalig moment' bij Feyenoord-Fortuna

  • Gisteren, 10:14
  • Gisteren, 10:14
  • 8
1 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.877 Reacties
1.317 Dagen lid
19.666 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is te hopen dat ze een goed team aantrekken anders begint het steeds meer Ajax vormen aan te nemen.. Nu een verkeerde leiding zou fataal zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.877 Reacties
1.317 Dagen lid
19.666 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is te hopen dat ze een goed team aantrekken anders begint het steeds meer Ajax vormen aan te nemen.. Nu een verkeerde leiding zou fataal zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws