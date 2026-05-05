Toon van Bodegom ambieert geen derde termijn als voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord, zo weet De Telegraaf. De tweede termijn van de president-commissaris loopt tot februari 2027, waarna hij volgens de krant zal vertrekken.

De afgelopen weken is het bij Feyenoord veel gegaan over Van Bodegom. De voorzitter van de rvc zou fel tegenstander zijn van de gedroomde opvolger van Dennis te Kloese: Robert Eenhoorn. Inmiddels zou Feyenoord wel al in gesprek zijn met Eenhoorn over de functie van algemeen directeur. Daarnaast zou de commissaris mikken op een derde termijn van vier jaar, iets wat zeer ongebruikelijk is in een rvc.

Volgens De Telegraaf is er van beide verhalen over Van Bodegom niets waar: “De realiteit is dat Van Bodegom géén tegenstander is van Eenhoorn en hem een aantal jaren geleden ook niet persoonlijk heeft geblokkeerd”, zo klinkt het in de krant, waar wordt gesproken over ‘karaktermoord’. De geluiden tegen de aanstelling van Eenhoorn zouden overtrokken zijn. “Binnen de raad van commissarissen wordt alleen richting de voorzitter geëist dat er een ‘normaal proces’ voor een mogelijke benoeming wordt gevolgd.”

Er moet dus sprake zijn van een profielschets, waarna een kandidaat op basis daarvan moet worden beoordeeld. “Het kan heel goed zijn dat Eenhoorn daar als beste uitkomt en de weg voor hem vrij wordt om Te Kloese op te volgen. Maar de kopstukken in de rvc willen vanuit ’good governance’ zichzelf niet te kijk zetten als ze alle spelregels nu zouden omzeilen.”

De krant stelt dat er in ieder geval op korte termijn ‘grote veranderingen’ gaan komen in De Kuip. “Om nog even bij Van Bodegom terug te keren, die heeft er halverwege het nieuwe seizoen (februari 2027) acht jaar op zitten en stapt dan definitief op”, zo klinkt het. “Er komt géén nieuwe termijn, zoals overal ten onrechte is geschreven en beweerd.” Het vinden van een opvolger zou echter wel een probleem worden. “In de huidige rvc zou vooralsnog niemand bereid zijn die rol te bekleden en van buitenaf hebben niet alle, maar wel steeds meer topmensen uit het bedrijfsleven vanwege alle bedreigingen een afkeer om bij Feyenoord zo’n positie in te nemen.”