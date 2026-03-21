Wesley Sneijder denkt dat een terugkeer bij Ajax voor hem op dit moment niet realistisch is, zo geeft hij toe bij Radio 538. De recordinternational sprak de afgelopen periode regelmatig met Jordi Cruijff over een functie in Amsterdam, maar dat lijkt er voor nu niet van te gaan komen.

Sneijder sprak in november afgelopen jaar uit dat hij openstaat voor een technische functie bij Ajax, waarna veel werd gesproken over een ‘open sollicitatie’. Eerder deze maand liet hij weten dat niet hijzelf, maar de club als eerste contact heeft opgenomen over een mogelijke functie. Daarvoor heeft hij onder meer met de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff gesproken.

Voorafgaand aan de première van Cruijff, de documentaireserie ter ere van de tiende sterfdag van Johan Cruijff, wordt Sneijder gevraagd naar de status van zijn mogelijke functie bij Ajax. “Daar hebben we in het verleden veel over gepraat. Het leek elke keer alsof ik weer met een open sollicitatie kwam, integendeel”, benadrukt de recordinternational van Oranje. “Dat was niet mijn gevoel daarbij, maar ik heb altijd gezegd dat ik wel wil helpen waar nodig en waar ik kan.”

Sneijder krijgt vervolgens de suggestie dat er ‘toch niemand nee zegt’ tegen zijn voorstel. “Ik zie hier op het schema dat jullie straks Jordi Cruijff langs krijgen. Stel hem die vraag, zou ik zeggen.” De presentatoren van de radiozender beamen dat ze dat zeker gaan doen, maar besloten later in het gesprek met Cruijff hier toch van af te zien. Airen Mylene stelt dat ze door de uitspraken van Sneijder het idee krijgt dat het er wel van gaat komen.

“Moet ik heel eerlijk zijn?”, reageert de oud-middenvelder vervolgens. “Ik weet niet of die deur nog openstaat. Er gaat zoveel tijd overheen en er komen andere dingen op je pad. Dan gaan er weer andere dingen spelen.” En is het Sneijder die verder is gegaan, of Ajax? “Wellicht allebei, maar dat moet nog blijken. Ik ga nog steeds met Jordi in gesprek als hij mij belt. Maar ik weet niet of dat ergens toe gaat leiden.” Sneijder benadrukt op dit moment zeker niet alles te laten vallen voor een functie bij Ajax. “Niet meer.”

