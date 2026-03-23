Live voetbal

Van Hanegem laat niks heel van Sterling: ‘Lijkt weggeplukt uit veteranencompetitie’

23 maart 2026, 09:14
Willem van Hanegem met De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Raheem Sterling maakte zondag een zeer zwakke indruk in De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1). De Engelsman was 55 minuten lang onzichtbaar, waarna hij werd vervangen door Leo Sauer. Willem van Hanegem schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat het lijkt alsof Feyenoord Sterling uit een ‘veteranencompetitie’ heeft gehaald.

Feyenoord verraste halverwege februari door Sterling transfervrij naar De Kuip te halen, maar tot dusver maakt de vleugelspeler absoluut nog geen indruk. De 82-voudig international lijkt nog altijd te worstelen met zijn fitheid, waardoor hij nog amper positief heeft kunnen bijdragen aan het spel van de Rotterdammers. Zondag werd hij na 55 minuten gewisseld na een weinig overtuigend optreden tegen Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“De miljoenen van de Champions League staan op het spel, maar Feyenoord speelt nog steeds met een linksbuiten die lijkt te zijn weggeplukt uit de veteranencompetitie”, begint Van Hanegem over de 31-jarige buitenspeler. “Het is bijna zielig wat hij laat zien.” Het Feyenoord-icoon krijgt door de uitspraken na afloop het gevoel dat Sterling ‘nog maar een procentje verwijderd is van zijn topvorm’.

Dat is echter niet het geval, zo denkt De Kromme. “Wees eerlijk, Ricky Kruys hoopt over twee weken dat Sterling tegen zijn FC Volendam speelt en niet Leo Sauer”, verwacht Van Hanegem. De columnist denkt dat Feyenoord ook in het Kras Stadion een zeer lastig duel wacht. “Wie na de 1-1 in De Klassieker denkt dat Feyenoord inmiddels dat soort potjes wel even wint, maakt een fout die veel mensen maken.”

'Zwakste Ajax in jaren'

Van Hanegem zag dat Feyenoord blij was dat er in eigen huis niet was verloren van de aartsrivaal. “Lijkt logisch, maar dat is het niet”, stelt hij. “Ze hadden in de Kuip de klus moeten afmaken tegen één van de zwakste ploegen van Ajax in jaren. Bij winst was het gat acht punten met Ajax en vijf met NEC. Dan weet je het nog niet, maar dat zou voldoende kunnen zijn”, besluit hij.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Gisteren, 16:29
  • Gisteren, 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • Gisteren, 15:45
  • Gisteren, 15:45
  • 16
Danny Makkelie Feyenoord Ajax

Danny Makkelie maakt grote fout tijdens Klassieker en benadeelt Feyenoord

  • Gisteren, 17:34
  • Gisteren, 17:34
  • 8
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws