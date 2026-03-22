Het Legioen heeft de lat veel te laag liggen

Voor Feyenoord is de tweede plek dit seizoen nog het enige dat telt. Dat is aan alles merkbaar. FCUpdate was bij De Klassieker; een gelijkspel tegen aartsrivaal Ajax werd bijna gevierd als een gewonnen bekerfinale.

De Rotterdammers konden zondag in De Klassieker goede zaken doen. Concurrent NEC had iets eerder met 2-2 gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen, terwijl Ajax een directe vuistslag uitdelen ook die club op afstand zou houden. Dat zou niet alleen mathematisch nuttig zijn, maar ook mentaal een grote tik zijn, terwijl winnen van Ajax natuurlijk altijd gewenst is. De sfeer zat er voor de wedstrijd al goed in: De Kuip werd opgezweept met electro house en hardstyle op een hoog volume. Alsof dat niet genoeg was, werd er ook nog eens enorm veel vuurwerk afgestoken toen de spelers het veld opkwamen.

Andermaal een teleurstellende vertoning

Het zou de toon moeten zetten voor de wedstrijd: de thuisfans hoopten op een vlammend Feyenoord. Wat ze te zien kregen, was echter meer een gezapig aftreksel. Feyenoord was niet goed en Ajax evenmin. Toch mag je in zo'n duel het meeste verwachten van de thuisploeg, die bovendien hoger op de Eredivisie-ranglijst staat. Het Legioen werd andermaal getrakteerd op een teleurstellende vertoning.

Om met het meest positieve voor Feyenoord te beginnen: Ajax creëerde in De Kuip echter bizar weinig. Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic leken zondag weer een beetje op de tandem die tegenstanders in het begin van het seizoen veelal op grote afstand van het doel hielden. Ajax speelde tijdens deze Klassieker slechts 0,21 xG bij elkaar, maar kwam na rust wel op voorsprong. Een afgeslagen bal werd door Sean Steur in minuut 54 feilloos in de korte bovenhoek gelegd. De Kuip was even stil.

Langzaam maar zeker krabbelde Feyenoord zich op, onder aanvoering van Anis Hadj Moussa, Jakub Moder en Luciano Valente. Steeds vaker kwam de ploeg in de buurt van het doel van Maarten Paes. Zo'n tien minuten voor tijd kreeg Feyenoord loon naar werken, toen Jordan Lotomba in de zestien werd aangetikt door Kian Fitz-Jim. Strafschop. Niet Ayase Ueda, die op de penaltynemerslijst weggezakt is, maar Moder zorgde voor de belangrijke gelijkmaker. Een groepje Feyenoord-fans pestte vervolgens minutenlang een jongen die bij de openingsgoal had laten merken voor Ajax te zijn. Het getreiter hield net iets te lang aan voor slechts een gelijkmaker.

Lallende Feyenoord-fans

Het duel zou uiteindelijk geen knotsgekke ontknoping krijgen en eindigde in 1-1. Vanuit het oogpunt van Feyenoord: één punt uitgelopen op NEC en Ajax op vijf punten gehouden. Verbazingwekkend was eigenlijk de vreugde waarmee vervolgens het gelijkspel gevierd werd. Natuurlijk, een achterstand tegen Ajax werd in de slotfase omgezet in een resultaat, en rekenkundig doet Feyenoord goede zaken, maar als de club echt een topclub wil zijn, moet het een thuisoverwinning eisen tegen Ajax en PSV. En eigenlijk moet De Kuip een onneembare vesting zijn tegen elke ploeg in de Eredivisie. Pas dan kun je echt spreken van een top-drie-club. In plaats daarvan spotte FCUpdate na afloop van De Klassieker veel lallende, dansende en/of extreem uitvoerige Feyenoord-fans in de binnenstad van Rotterdam. Het leven leek de havenstad toe te lachen, met de nadruk op 'leek'. Er heerste overdreven tevredenheid met een gelijkspel tegen een armoedig Ajax.

Misschien had het simpelweg te maken met de trainer. Robin van Persie wordt niet (meer) als Messias gezien, maar als stuntelaar die af en toe tegen wat goede resultaten aanloopt. De hoop op een mooie en lange periode met RvP aan het roer in De Kuip lijkt allang vervlogen. De wens om een avontuur met een nieuwe trainer aan te gaan, lijkt met de week groter te worden. En met een stuntelaar gelijkspelen tegen Ajax, en de tweede plek steviger vastgrijpen, is dan opeens zo slecht nog niet. Maar Het Legioen en Rotterdam moeten de lat eigenlijk structureel een stuk hoger leggen.