De analisten van het programma Studio Voetbal hadden geen goed woord over voor het optreden van in De Klassieker. De Engelse buitenspeler was volgens de analytici schrikbarend slecht.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Theo Janssen naar het optreden van Sterling, waarna de trainer van De Treffers kort maar krachtig reageert: "Ik vind het lullig om te zeggen, maar het kan echt niet", stelt hij. Wim Kieft haakt in: "Er waren vandaag vier buitenspelers: Godts, Hadj Moussa, Berghuis en Sterling. En Sterling was veruit de slechtste."

"Het is gewoon niet goed", vervolgt Kieft. "We zouden allemaal willen dat het wel wat was, maar hij kan niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie", concludeert de analist. Ook Pierre van Hooijdonk windt er geen doekjes om: "Ik vind het echt een blamage. Ik denk ook niet dat Robin van Persie dit verwacht had."

Van Hooijdonk pleit ervoor om Leo Sauer op te stellen ten faveure van Sterling: "Als Sauer niet goed is, is hij nóg beter. Sterling stond bekend om zijn snelheid, maar nu komt hij echt niemand meer voorbij. Zelfs Makkelie niet", zegt hij gekscherend.

Robin van Persie verwacht, net als de analisten, meer van Sterling. Wel ziet hij zijn pupil met de week groeien: "Ik zie Raheem iedere week stappen maken. Afgelopen week heb ik met hem besproken wat ik van een linksbuiten verwacht. Je ziet dat hij steeds meer signalen geeft dat hij beter wordt. Alleen, iedereen verwacht meer impact van hem. Ik ook. En in de tweede helft wilde ik meer diepgang. Dat is wat ik een beetje miste", vertelde de Feyenoord-coach op de persconferentie.