Studio Voetbal maakt gehakt van Raheem Sterling: 'Het is een blamage'

22 maart 2026, 22:34   Bijgewerkt: 23:23
Raheem Sterling
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

De analisten van het programma Studio Voetbal hadden geen goed woord over voor het optreden van Raheem Sterling in De Klassieker. De Engelse buitenspeler was volgens de analytici schrikbarend slecht.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt Theo Janssen naar het optreden van Sterling, waarna de trainer van De Treffers kort maar krachtig reageert: "Ik vind het lullig om te zeggen, maar het kan echt niet", stelt hij. Wim Kieft haakt in: "Er waren vandaag vier buitenspelers: Godts, Hadj Moussa, Berghuis en Sterling. En Sterling was veruit de slechtste."

"Het is gewoon niet goed", vervolgt Kieft. "We zouden allemaal willen dat het wel wat was, maar hij kan niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie", concludeert de analist. Ook Pierre van Hooijdonk windt er geen doekjes om: "Ik vind het echt een blamage. Ik denk ook niet dat Robin van Persie dit verwacht had."

Van Hooijdonk pleit ervoor om Leo Sauer op te stellen ten faveure van Sterling: "Als Sauer niet goed is, is hij nóg beter. Sterling stond bekend om zijn snelheid, maar nu komt hij echt niemand meer voorbij. Zelfs Makkelie niet", zegt hij gekscherend.

Robin van Persie verwacht, net als de analisten, meer van Sterling. Wel ziet hij zijn pupil met de week groeien: "Ik zie Raheem iedere week stappen maken. Afgelopen week heb ik met hem besproken wat ik van een linksbuiten verwacht. Je ziet dat hij steeds meer signalen geeft dat hij beter wordt. Alleen, iedereen verwacht meer impact van hem. Ik ook. En in de tweede helft wilde ik meer diepgang. Dat is wat ik een beetje miste", vertelde de Feyenoord-coach op de persconferentie.

Vind jij dat Raheem Sterling nog een kans moet krijgen in de basis bij Feyenoord?

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

