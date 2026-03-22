Volgens Kenneth Perez was de hand van Dick Advocaat duidelijk zichtbaar in De Klassieker van zondag (1-1). De nieuwe adviseur van Robin van Persie zou al direct voor defensieve zekerheid hebben gezorgd.

Advocaat is sinds deze week een helpende hand van de oefenmeester van Feyenoord. Tijdens Dit Was Het Weekend worden analisten Perez en Marciano Vink gevraagd of de hand van de ervaren trainer al zichtbaar is. "Zeker, honderd procent", zegt Perez overtuigd. "Ik heb Feyenoord dit seizoen nog niet zo gegroepeerd zien spelen als vandaag. Mijn associatie met Advocaat is: gegroepeerd spelen en naar achteren gaan, dat heb ik wel gezien bij Feyenoord. Het stond beter, het werd de tegenstander lastiger gemaakt." Perez grijpt dan naar de statistieken, die aantonen dat Ajax weinig (grote) kansen creëerde. Uiteindelijk kwamen de Amsterdammers tot 0,21 xG, voortvloeiend uit vijf schoten.

De Deense analist van ESPN ziet dat Feyenoord zondag dan ook heel anders speelden dan de afgelopen wedstrijden. "Dit is niet het Feyenoord wat we de laatste weken hebben gezien. Elke tegenstander kon doelkansen creëren de laatste tijd." Vink vindt het op zijn beurt belachelijk dat er een man van buitenaf voor nodig is om de structuur van Feyenoord te optimaliseren. "Heb je Advocaat nodig om je te vertellen dat je minder open moet staan? Er zitten zes mensen naast Robin van Persie op de bank en vier boven. Je hebt alle beelden na de wedstrijd, je kan daar drie dagen lang naar kijken."

Vink is zelf wel voorstander van de adviserende rol van Advocaat, maar snapt niet dat hij zoveel effect kan hebben. "Dick Advocaat is mijn trainer geweest. Ik begrijp gewoon niet dat je zoveel mensen in de staf hebt zitten, en dat je dan een trainer, die eigenlijk met pensioen is, nodig hebt om te begrijpen dat je defensief beter moet gaan staan." Volgens Perez is dat wel wat makkelijk gedacht: hij twijfelt of de huidige staf Van Persie wel kan overtuigen. "Dan moet je je afvragen, hebben we de juiste staf wel zitten? Dit moet een signaal richting Feyenoord zijn om de staf aan het licht te houden." Ook bekijkt hij de tips van Advocaat vanuit het perspectief van de trainer van Feyenoord. "Dit kan hem mogelijk wel helpen om een completere trainer van Feyenoord te worden."