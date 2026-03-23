Live voetbal

Emotionele terugkeer voor Guidetti: 'Feyenoord zit in mijn hart'

23 maart 2026, 06:55
Guidetti
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

John Guidetti is dit weekend teruggekeerd in De Kuip om de sfeer rondom De Klassieker tegen Ajax naar een kookpunt te brengen. De publiekslieveling, die tegenwoordig als analist in Zweden werkt, liet voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk merken dat zijn liefde voor de Rotterdamse club nog altijd diep zit. "Ik heb in veel landen gespeeld. Maar er zit maar één club in mijn hart, en dat is Feyenoord", zo sprak de Zweed de supporters toe op een podium bij het stadion.

De terugkeer van Guidetti bleef niet onopgemerkt. Gekleed in een lange zwarte jas en met een Feyenoord-sjaal om zijn nek, zweepte hij het publiek op. De spits, die in het seizoen 2011/2012 op huurbasis overkwam van Manchester City, nam zelfs zijn zoon mee om de Rotterdamse passie te ervaren. Terwijl Guidetti zelf het lied 'Overal waar jij gaat' inzette, mocht zijn zoon de microfoon overnemen voor 'Feyenoord till I die'. Voor de Zweed was het een emotioneel weerzien met de club waar hij zijn doorbraak beleefde.

Artikel gaat verder onder video

De spits bezocht gisteren ook al de open training op Varkenoord en was onder de indruk van de massale steun. "Het was echt een geweldige ervaring. Het was leuk voor mijn zoon en voor mijn vrienden die met me mee waren om het te kunnen zien. De sfeer was geweldig. En natuurlijk, als je er eenmaal bent, begin je het toch te missen", aldus de Zweed. Volgens hem zijn de fans de drijvende kracht achter de club: "Uiteindelijk is het gewoon een fantastische club. Wat het zo bijzonder maakt, zijn de supporters. Zij zijn de reden dat de club is zoals hij is. Zonder hen zouden al deze herinneringen niet mogelijk zijn."

De Klassieker, die zondag in een 1-1 gelijkspel eindigde door doelpunten van Sean Steur en Jakub Moder, is cruciaal voor de ranglijst. Feyenoord strijdt om de tweede plaats, die recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League. Guidetti benadrukt het belang van dit ticket voor de club. "Het is een zwaar seizoen geweest, maar uiteindelijk is het nog niet voorbij. Als we nu naar PSV kijken, dan doen ze het natuurlijk extreem goed. Dat is overduidelijk. Maar ik denk dat als Feyenoord die tweede plaats kan behalen, het enorm veel zou betekenen voor de club, omdat ze dan volgend jaar in de Champions League zouden spelen", zo stelt Guidetti.

Hoewel Guidetti momenteel als analist actief is voor TV4 en Sportbladet, is hij officieel clubloos sinds zijn vertrek bij AIK aan het begin van dit jaar. Op de vraag of hij een terugkeer naar De Kuip ziet zitten, reageerde hij met een duidelijke open sollicitatie. "Ik zal altijd mijn best doen om Feyenoord te helpen. Feyenoord heeft een speciaal plekje in mijn hart; ze kunnen mij altijd bellen. Als ik ze op welke manier dan ook kan helpen, zal ik dat altijd doen", aldus de Zweed. Voorlopig blijft het bij een ceremoniële rol, maar Guidetti laat er geen misverstand over bestaan dat hij de club uit Rotterdam-Zuid nooit zal vergeten.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Gisteren, 16:29
  • Gisteren, 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • Gisteren, 15:45
  • Gisteren, 15:45
  • 16
Danny Makkelie Feyenoord Ajax

Danny Makkelie maakt grote fout tijdens Klassieker en benadeelt Feyenoord

  • Gisteren, 17:34
  • Gisteren, 17:34
  • 8
9 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Guidetti

John Guidetti
Leeftijd: 33 jaar (15 apr. 1992)
Positie: A (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
AIK
20
2
2024
AIK
17
1
2023/2024
AIK
0
0
2023
AIK
14
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws