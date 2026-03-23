is dit weekend teruggekeerd in De Kuip om de sfeer rondom De Klassieker tegen Ajax naar een kookpunt te brengen. De publiekslieveling, die tegenwoordig als analist in Zweden werkt, liet voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk merken dat zijn liefde voor de Rotterdamse club nog altijd diep zit. "Ik heb in veel landen gespeeld. Maar er zit maar één club in mijn hart, en dat is Feyenoord", zo sprak de Zweed de supporters toe op een podium bij het stadion.

De terugkeer van Guidetti bleef niet onopgemerkt. Gekleed in een lange zwarte jas en met een Feyenoord-sjaal om zijn nek, zweepte hij het publiek op. De spits, die in het seizoen 2011/2012 op huurbasis overkwam van Manchester City, nam zelfs zijn zoon mee om de Rotterdamse passie te ervaren. Terwijl Guidetti zelf het lied 'Overal waar jij gaat' inzette, mocht zijn zoon de microfoon overnemen voor 'Feyenoord till I die'. Voor de Zweed was het een emotioneel weerzien met de club waar hij zijn doorbraak beleefde.

De spits bezocht gisteren ook al de open training op Varkenoord en was onder de indruk van de massale steun. "Het was echt een geweldige ervaring. Het was leuk voor mijn zoon en voor mijn vrienden die met me mee waren om het te kunnen zien. De sfeer was geweldig. En natuurlijk, als je er eenmaal bent, begin je het toch te missen", aldus de Zweed. Volgens hem zijn de fans de drijvende kracht achter de club: "Uiteindelijk is het gewoon een fantastische club. Wat het zo bijzonder maakt, zijn de supporters. Zij zijn de reden dat de club is zoals hij is. Zonder hen zouden al deze herinneringen niet mogelijk zijn."

De Klassieker, die zondag in een 1-1 gelijkspel eindigde door doelpunten van Sean Steur en Jakub Moder, is cruciaal voor de ranglijst. Feyenoord strijdt om de tweede plaats, die recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League. Guidetti benadrukt het belang van dit ticket voor de club. "Het is een zwaar seizoen geweest, maar uiteindelijk is het nog niet voorbij. Als we nu naar PSV kijken, dan doen ze het natuurlijk extreem goed. Dat is overduidelijk. Maar ik denk dat als Feyenoord die tweede plaats kan behalen, het enorm veel zou betekenen voor de club, omdat ze dan volgend jaar in de Champions League zouden spelen", zo stelt Guidetti.

Hoewel Guidetti momenteel als analist actief is voor TV4 en Sportbladet, is hij officieel clubloos sinds zijn vertrek bij AIK aan het begin van dit jaar. Op de vraag of hij een terugkeer naar De Kuip ziet zitten, reageerde hij met een duidelijke open sollicitatie. "Ik zal altijd mijn best doen om Feyenoord te helpen. Feyenoord heeft een speciaal plekje in mijn hart; ze kunnen mij altijd bellen. Als ik ze op welke manier dan ook kan helpen, zal ik dat altijd doen", aldus de Zweed. Voorlopig blijft het bij een ceremoniële rol, maar Guidetti laat er geen misverstand over bestaan dat hij de club uit Rotterdam-Zuid nooit zal vergeten.