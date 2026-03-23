Noa Vahle: ‘Opstellen Sterling is een middelvinger naar de andere buitenspelers’

23 maart 2026, 10:18
Robin van Persie en Raheem Sterling
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Noa Vahle vindt dat de basisplaats van Raheem Sterling bij Feyenoord een belediging is voor de andere buitenspelers in de selectie, stelt ze bij De Oranjezondag. De Engelsman wordt volgens de verslaggeefster namelijk alleen opgesteld vanwege zijn grote naam.

Sterling werd in februari transfervrij opgepikt door Feyenoord en kan steevast rekenen op speelminuten van Robin van Persie. Veel indruk maakte de buitenspeler echter nog niet; zondagmiddag werd hij na een mager optreden na 55 minuten gewisseld in De Klassieker tegen Ajax (1-1). “Hij was heel goed vandaag”, zegt Vahle cynisch in De Oranjezondag, terwijl ze in de lach schiet.

“Hij heeft een contract tot het einde van het seizoen en Van Persie heeft ook gezegd dat hij er wel meer van had verwacht”, gaat de verslaggeefster verder. “Hij is gewoon een schim van zichzelf: hij is niet fit en heeft heel lang niet gevoetbald.” Toch valt Sterling volgens Vahle nog meer tegen dan vooraf rekening mee werd gehouden. “Hij struikelt bijna over zijn eigen voeten.” Rutger Castricum voegt eraan toe: “Hij past perfect in dit Feyenoord.”

Dat Sterling, ondanks zijn zwakke spel, wel in iedere wedstrijd tot dusver speelminuten heeft gekregen, vindt Vahle onbegrijpelijk. “Ik vind dat het wel een beetje een middelvinger begint te worden richting je andere buitenspelers. Je stelt hem nu op vanwege zijn naam, niet vanwege zijn prestaties.” De verslaggeefster haalt aan dat het publiek in De Kuip op een gegeven moment zelfs wisselgebaartjes maakte als Sterling aan de bal kwam. “Dat zegt ook wel iets.”

VIDEO - Noa Vahle kritisch op Raheem Sterling: ‘Hij struikelt bijna over z’n eigen voeten’

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
119 Reacties
617 Dagen lid
217 Likes
Kicker
Als je een speler binnenhaalt die € 250.000 per wedstrijd kost, moet je hem wel altijd opstellen.

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

Complete Stand

