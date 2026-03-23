Noa Vahle vindt dat de basisplaats van Raheem Sterling bij Feyenoord een belediging is voor de andere buitenspelers in de selectie, stelt ze bij De Oranjezondag. De Engelsman wordt volgens de verslaggeefster namelijk alleen opgesteld vanwege zijn grote naam.
Sterling werd in februari transfervrij opgepikt door Feyenoord en kan steevast rekenen op speelminuten van Robin van Persie. Veel indruk maakte de buitenspeler echter nog niet; zondagmiddag werd hij na een mager optreden na 55 minuten gewisseld in De Klassieker tegen Ajax (1-1). “Hij was heel goed vandaag”, zegt Vahle cynisch in De Oranjezondag, terwijl ze in de lach schiet.
“Hij heeft een contract tot het einde van het seizoen en Van Persie heeft ook gezegd dat hij er wel meer van had verwacht”, gaat de verslaggeefster verder. “Hij is gewoon een schim van zichzelf: hij is niet fit en heeft heel lang niet gevoetbald.” Toch valt Sterling volgens Vahle nog meer tegen dan vooraf rekening mee werd gehouden. “Hij struikelt bijna over zijn eigen voeten.” Rutger Castricum voegt eraan toe: “Hij past perfect in dit Feyenoord.”
Dat Sterling, ondanks zijn zwakke spel, wel in iedere wedstrijd tot dusver speelminuten heeft gekregen, vindt Vahle onbegrijpelijk. “Ik vind dat het wel een beetje een middelvinger begint te worden richting je andere buitenspelers. Je stelt hem nu op vanwege zijn naam, niet vanwege zijn prestaties.” De verslaggeefster haalt aan dat het publiek in De Kuip op een gegeven moment zelfs wisselgebaartjes maakte als Sterling aan de bal kwam. “Dat zegt ook wel iets.”
