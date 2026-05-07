Dennis te Kloese gaat zijn carrière vervolgen bij CF Monterrey, zo meldt ESPN donderdagochtend. De algemeen directeur wordt spoedig gepresenteerd als nieuwe sportief directeur van de Mexicaanse topclub. Op de achtergrond zou de 51-jarige Nederlander al volop betrokken zijn bij de sportieve koers van Monterrey, hoewel hij op dit moment nog werkzaam is bij Feyenoord.

Bronnen melden aan ESPN dat de deal zich in een ‘vergevorderd stadium’ bevindt. Na het vertrek van José Antonio ‘Tato’ Noriega was de Mexicaanse club op zoek naar een nieuwe sportief directeur, en die is gevonden in de persoon van Te Kloese. De Nederlander moet intensief gaan samenwerken met de nieuwe technisch directeur Walter Erviti.

Te Kloese zou achter de schermen al volop betrokken zijn bij de sportieve koers van Monterrey. Hij zou veel contact hebben met andere beleidsbepalers over de invulling van het komende seizoen. Het grootste dossier is daarbij de zoektocht naar een nieuwe trainer, wat voor Te Kloese direct een belangrijke beslissing wordt.

Opvallend is dat de Nederlander op dit moment nog onder contract staat bij Feyenoord, waar hij per 1 juni vertrekt. In Rotterdam-Zuid is nog geen opvolger gevonden voor de vertrekkende Te Kloese, maar naar verluidt is de club dicht bij de komst van Robert Eenhoorn.