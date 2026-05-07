heeft een opvallend verhaal uit de doeken gedaan over de werkwijze van Ajax aan het begin van het seizoen. Om een vertrek te forceren werd de Engelse spits, samen met enkele andere spelers, verbannen uit het eerste elftal. Opmerkelijk genoeg moest Akpom dit via social media vernemen.

Onder anderen Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Jakov Medic, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Akpom maakten afgelopen zomer geen deel meer uit van de hoofdmacht van Ajax. De spelers trainden niet mee met het eerste elftal en moesten plaatsnemen in kleedkamer 2. Zonder rancune blikt Akpom tegenover De Telegraaf terug op die periode: “Ik begreep dat sommige spelers moesten vertrekken en dat er in sommige gevallen een vertrek moest worden geforceerd.”

‘Alex Kroes had betere manier kunnen verzinnen’

“Ajax moest terugkeren naar de financiële positie waar de club hoort te zitten. Mijn salaris was heel hoog. Daar kon ik niks aan doen, want het was mijn zaakwaarnemer die had onderhandeld. De manier waarop ik werd behandeld, was dan ook niet correct”, vindt de Engelse spits.

Akpom maakte zijn onvrede destijds duidelijk aan de inmiddels vertrokken technisch directeur Alex Kroes. “Ik las op social media dat ik niet meer welkom was bij het eerste. Tegen Alex heb ik gezegd dat er betere manieren waren om me dat te vertellen”, onthult de aanvaller. “We hadden een gesprek kunnen hebben, hij had me kunnen bellen of een berichtje kunnen sturen. Zeker gezien de bijdrage die ik heb geleverd. Maar no hard feelings.”

Door de promotie van Ipswich Town naar de Premier League afgelopen zaterdag is Ajax definitief van Akpom af. Daardoor moet de Engelse club een afkoopclausule van negen miljoen euro lichten.