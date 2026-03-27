Weghorst lijkt speeltijd tegen Noorwegen te verklappen: spits nodigt opvallende gasten uit

27 maart 2026, 09:17
Ronald Koeman en Wout Weghorst in gesprek
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Wout Weghorst lijkt vrijdagavond speelminuten te gaan krijgen in het oefenduel tegen Noorwegen. De spits van Ajax kan zijn vijftigste interland spelen en heeft volgens het Algemeen Dagblad een heuse Weghorst-enclave uitgenodigd voor zijn ‘jubileumfeestje’ in de Johan Cruijff Arena.

Weghorst maakte op 23 maart 2018 zijn debuut voor het Nederlands elftal. De spits, die destijds speelde bij AZ, mocht in de 88e minuut invallen in het verloren oefenduel tegen Engeland (1-0). Tegen Georgië maakte Weghorst zijn eerste doelpunten als international van het Nederlands elftal.

Vrijdagavond kan de boomlange spits, die niet bepaald in vorm is bij Ajax, alweer zijn vijftigste interland spelen. In aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada oefent Oranje tegen Noorwegen en het lijkt erop dat de aanvaller gaat spelen.

Er zit namelijk een heuse Weghorst-enclave op de tribune voor de wedstrijd tegen Noorwegen, meldt het Algemeen Dagblad, dat uitgebreid stilstond bij de mogelijke jubileumwedstrijd van de 33-jarige aanvaller. Weghorst heeft alle personen die grote invloed hebben gehad op zijn loopbaan uitgenodigd in de Johan Cruijff Arena voor zijn speciale wedstrijd. Het lijkt er daarom op dat Koeman hem zeker minuten gaat gunnen.

De kans dat Weghorst meegaat naar het WK is, ondanks grote kritiek van de buitenwacht, vrijwel zeker. In dit artikel lees je waarom.

Nederland - Noorwegen

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
22
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

