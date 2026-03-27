lijkt vrijdagavond speelminuten te gaan krijgen in het oefenduel tegen Noorwegen. De spits van Ajax kan zijn vijftigste interland spelen en heeft volgens het Algemeen Dagblad een heuse Weghorst-enclave uitgenodigd voor zijn ‘jubileumfeestje’ in de Johan Cruijff Arena.

Weghorst maakte op 23 maart 2018 zijn debuut voor het Nederlands elftal. De spits, die destijds speelde bij AZ, mocht in de 88e minuut invallen in het verloren oefenduel tegen Engeland (1-0). Tegen Georgië maakte Weghorst zijn eerste doelpunten als international van het Nederlands elftal.

Vrijdagavond kan de boomlange spits, die niet bepaald in vorm is bij Ajax, alweer zijn vijftigste interland spelen. In aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada oefent Oranje tegen Noorwegen en het lijkt erop dat de aanvaller gaat spelen.

Er zit namelijk een heuse Weghorst-enclave op de tribune voor de wedstrijd tegen Noorwegen, meldt het Algemeen Dagblad, dat uitgebreid stilstond bij de mogelijke jubileumwedstrijd van de 33-jarige aanvaller. Weghorst heeft alle personen die grote invloed hebben gehad op zijn loopbaan uitgenodigd in de Johan Cruijff Arena voor zijn speciale wedstrijd. Het lijkt er daarom op dat Koeman hem zeker minuten gaat gunnen.

De kans dat Weghorst meegaat naar het WK is, ondanks grote kritiek van de buitenwacht, vrijwel zeker. In dit artikel lees je waarom.