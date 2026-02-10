Live voetbal

Officieel: Nick Marsman keert bij Fortuna Sittard terug in de Eredivisie

Nick Marsman
Foto: © Imago
Dominic Mostert
10 februari 2026, 10:34

Fortuna Sittard versterkt zich per direct met Nick Marsman, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De Limburgers kunnen de 35-jarige keeper na het sluiten van de winterse transferperiode nog vastleggen, omdat hij na zijn vertrek uit Japan transfervrij was.

De transfer van Marsman komt niet als een verrassing: onder meer Mounir Boualin (SoccerNews) maakte al melding van zijn aanstaande komst naar Fortuna. De keeper kan transfervrij worden binnengehaald, want eind november vertrok hij bij de Japanse tweededivisionist Renofa Yamaguchi. In januari meldde Marsman zich bij Willem II om zijn conditie op peil te houden.

Fortuna-trainer Danny Buijs kan een nieuwe keeper goed gebruiken door de blessure van Mattijs Branderhorst. Fortuna kan al langer niet beschikken over derde doelman Ramazan Bayram, die kampt met een kruisbandblessure.

Marsman speelde in het verleden al in Nederland voor FC Twente, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Feyenoord, ADO Den Haag en Roda JC. In de Verenigde Staten kwam hij uit voor Inter Miami en San Antonio FC.

