Een flinke domper voor Liverpool op nieuwjaarsdag. Het team van trainer Arne Slot kwam donderdagavond op eigen veld niet voorbij laagvlieger Leeds United: 0-0. Liverpool blijft met 33 punten uit 19 duels vierde staan in de Premier League. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt nu liefst twaalf punten.

Liverpool begon met voldoende vertrouwen aan de wedstrijd tegen Leeds United, want de laatste vier wedstrijden in alle competities werden gewonnen door the Reds. Slot had basisplaatsen over voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong; Cody Gakpo speelde het laatste halfuur als invaller. Bij Leeds United maakte Pascal Struijk de negentig minuten vol en zat Joël Piroe de gehele wedstrijd op de reservebank.

Frimpong begon als rechtsbuiten en maakte een bedreven indruk. Hij was na ruim een halfuur voetballen betrokken bij de grootste kans van de eerste helft. Hugo Ekitike had de bal van dichtbij voor het inkoppen na een voorzet van Frimpong, maar de spits van Liverpool kopte voorlangs.

In de tweede helft zocht Liverpool naar openingen in de verdediging van Leeds United, maar het ontbrak de ploeg van Slot aan creativiteit. De bezoekers kregen steeds meer geloof in een resultaat en drongen Liverpool in de slotfase zelfs terug op eigen helft. Invaller Dominic Calvert-Lewin bracht de supporters van Leeds United kort voor tijd in extase door te scoren, maar het doelpunt van de spits werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Liverpool zocht in de blessuretijd nog met man en macht naar een winnende treffer. Van Dijk werd in de laatste minuten zelf als stormram in de punt van de aanval geposteerd door Slot, maar tot echt grote kansen kwam Liverpool niet meer.