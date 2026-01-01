Een flinke domper voor Liverpool op nieuwjaarsdag. Het team van trainer Arne Slot kwam donderdagavond op eigen veld niet voorbij laagvlieger Leeds United: 0-0. Liverpool blijft met 33 punten uit 19 duels vierde staan in de Premier League. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt nu liefst twaalf punten.
Liverpool begon met voldoende vertrouwen aan de wedstrijd tegen Leeds United, want de laatste vier wedstrijden in alle competities werden gewonnen door the Reds. Slot had basisplaatsen over voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong; Cody Gakpo speelde het laatste halfuur als invaller. Bij Leeds United maakte Pascal Struijk de negentig minuten vol en zat Joël Piroe de gehele wedstrijd op de reservebank.
Frimpong begon als rechtsbuiten en maakte een bedreven indruk. Hij was na ruim een halfuur voetballen betrokken bij de grootste kans van de eerste helft. Hugo Ekitike had de bal van dichtbij voor het inkoppen na een voorzet van Frimpong, maar de spits van Liverpool kopte voorlangs.
In de tweede helft zocht Liverpool naar openingen in de verdediging van Leeds United, maar het ontbrak de ploeg van Slot aan creativiteit. De bezoekers kregen steeds meer geloof in een resultaat en drongen Liverpool in de slotfase zelfs terug op eigen helft. Invaller Dominic Calvert-Lewin bracht de supporters van Leeds United kort voor tijd in extase door te scoren, maar het doelpunt van de spits werd afgekeurd vanwege buitenspel.
Liverpool zocht in de blessuretijd nog met man en macht naar een winnende treffer. Van Dijk werd in de laatste minuten zelf als stormram in de punt van de aanval geposteerd door Slot, maar tot echt grote kansen kwam Liverpool niet meer.
Here we go again. Weer een slechte prestatie van Slot. De zoveelste. Je vraagt je af wat hij moet doen om ontslagen te worden bij Liverpool. Als het bestuur verstandig is volgen ze het voorbeeld van Chelsea en "sack him in the morning" zoals veel fans zingen.
@R21: je was zelf de afgelopen dagen ook weer bezig met opmerkingen dat Ajax- en Psv supporters geen supporters zijn en dat soort rare opmerkingen. Ik heb je 2 keer aangesproken op je provocaties de afgelopen week. Pot verwijt de ketel. Ontopic: Slot heeft nu toch echt zijn langste tijd daar gehad. Het zou me verbazen als hij nog lang kan aanblijven. De magic is gone.
@21, Liverpool werd kampioen. 500mln werd geinvesteerd. Slot presteert dramatisch dit seizoen. In het begin van de bpl, veel gelukkige overwinningen nog in extra tijd. Toen kwam het verval. Vernederd door PSV op anfield met 1-4. In de premier league ook helemaal de weg kwijt. Slot die geen ervaren manager is want hij verloor de kleedkamer. Big Virg moest ingrijpen en suste de boel tussen Slot en Salah. Slot is het respect verloren van de kleedkamer, spelers gaan niet meer door het vuur voor hem. Dat zie ik terug in het spel en ik zie veel andere fans dezelfde conclusie trekken. Dit zijn allemaal simpele feiten en makkelijk terug te vinden. Slot moest al ontslagen worden want hij levert niet. Bestuur had 2 overwinningen geeist een tijdje geleden en dat leverde hij ook niet. Voor iedereen, de club, de spelers en vooral de fans is er maar 1 goede oplossing. En dat is "sack him in the morning". En voortaan graag inhoudelijk reageren dan deze reacties die de moderators kennelijk wel acceptabel vinden.
@21 kijk eerst naar jezelf. Ik denk niet dat wij iemand serieus kunnen nemen die de bedreigingen aan het adres van q als normaal beschouwde en die het niet nodig vond om excuses daarvoor aan te bieden. Ik verwacht ook niks anders van calimero publiek.
