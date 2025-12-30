Liverpool heeft afscheid genomen van spelhervattingscoach Aaron Briggs, zo meldt de club dinsdag op de officiële kanalen. De timing is opvallend, aangezien Arne Slot en zich afgelopen weekend nog negatief uitlieten over de manier waarop hun ploeg standaardsituaties verdedigt.

Briggs werd in de zomer van 2024 aangesteld als individuele trainer bij Liverpool. Sinds dit seizoen nam hij de standaardsituaties van de regerend kampioen van Engeland voor zijn rekening. Daarmee was Briggs verantwoordelijk voor de hoekschoppen, corners, doeltrappen, inworpen en vrije trappen. Liverpool presteert dit seizoen echter het slechtst van alle topploegen in het verdedigen van standaardsituaties.

Artikel gaat verder onder video

“We hebben heel veel standaardsituaties goed verdedigd. Maar feit is dat we te veel doelpunten op die manier hebben tegen gekregen en dat doet pijn”, zo uitte Van Dijk zich afgelopen weekend kritisch na de zege op Wolverhampton Wanderers (2-1). De Engelse hekkensluiter was trefzeker uit een hoekschop. “Dat moeten we verbeteren. Het gaat om herhaling, training, analyse... het is iets waar we aan moeten werken.”

Daar was Slot het volledig mee eens. “Ik weet hoe belangrijk standaardsituaties zijn, ze worden steeds belangrijker en daarom zijn we zo gefrustreerd door onze huidige prestaties.” De Nederlander haalde aan dat zijn ploeg het seizoen ervoor geen goal tegen had gekregen uit standaardsituaties. “Het is onmogelijk om in de top vier of top vijf te eindigen met onze balans in standaardsituaties, laat staan om de titel te winnen. We zijn de enige ploeg in de top van de ranglijst met een negatieve balans op standaardsituaties.” Die conclusies van Slot en Van Dijk werden Briggs enkele dagen later dus fataal.