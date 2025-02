Leonne Stentler is hard na Ajax - Feyenoord: 'Op het dooie gemakje, hij laat het weer afweten'

Ajax heeft de overwinning op Feyenoord mede te danken aan de tactische discipline, vindt Leonne Stentler. De analist van de NOS zag dat Ajax gedisciplineerder voor de dag kwam en meer intensiteit in het spel legde. Met name in de eerste helft liet Feyenoord het op die gebieden afweten, merkt Stentler op bij Studio Sport.

“Ajax was gevaarlijker en had meer kansen. Maar het opvallendste verschil vond ik de intensiteit en de tactische discipline die Ajax op de mat legde”, zegt Stentler bij het tonen van beelden waarop te zien is dat de spelers van Ajax fel afjaagden. “Ze ondersteunden elkaar ook erg. Dat zag je met Taylor en Hato gebeuren. Er werd als collectief gevochten en mede daardoor hebben ze de wedstrijd gewonnen.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb me vooral verbaasd over het gebrek aan tactische discipline bij Feyenoord op cruciale momenten”, vervolgt de analist. Natuurlijk bij de 2-1, maar ook bij de 1-0.” Ze toont beelden van Bart Nieuwkoop, die diep op de helft van Ajax stond en geen poging verrichtte om de Amsterdamse tegenaanval te verijdelen. Anis Hadj Moussa deed dat wel, maar volgens Stentler niet met voldoende overtuiging.

© NOS. Bart Nieuwkoop en Anis Hadj Moussa zijn omcirkeld, voorafgaand aan de 1-0 van Ajax.

“Bij de 1-0 zie je Hadj Moussa en Nieuwkoop op hun dooie gemakje teruglopen. Nieuwkoop is daarna niet eens meer te zien. Hadj Moussa probeert het nog wel, maar net als tegen Lille (6-1 nederlaag, red.) liet hij het afweten. Hij verdedigde een beetje half, maar liet het eigenlijk gewoon lopen.” In de tweede helft leek de mentaliteit bij Feyenoord beter. “Timber zorgde voor het vuur dat nodig is. Toen ging het draaien”, merkt Stentler. “Dat is waar Feyenoord zich aan kan vasthouden: de terugkeer van Timber. En die van Hartman, natuurlijk.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord krijgt na laatste fluitsignaal nog een trap na in Johan Cruijff ArenA

De supporters van Ajax delen een steekje uit aan Feyenoord na de Klassieker.