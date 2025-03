Speler van wie niemand het had verwacht maakt indruk bij Feyenoord: 'Doet wat hij moet doen'

Wie voorafgaand aan de ontmoeting tussen Feyenoord en Internazionale in de achtste finales van de Champions League had gezegd dat een van de uitblinkers zou zijn in de eerste helft, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De rappe buitenspeler wordt dit seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion en liet voor de winterstop een aantal keer zijn potentie zien, maar slaagde er de afgelopen weken niet in om een goede indruk achter te laten. Osman speelt tegen Internazionale vanaf links en dat ging hem in het eerste bedrijf zeer goed af.

Na het vertrek van Yankuba Minteh en Alireza Jahanbakhsh hoopte Feyenoord zich in de zomerse transferwindow te verzekeren van een nieuwe buitenspeler. De Rotterdammers deden al snel zaken en legden Osman op huurbasis vast. Aan Osman de taak om Minteh te doen vergeten en de Ghanees leek in eerste instantie de weg van zijn voorganger te gaan bewandelen. Osman beleefde een moeizame start, maar kon in oktober dan eindelijk belangrijk zijn voor Feyenoord. Met zijn snelheid was hij een plaag voor zijn tegenstanders, zo bleek onder meer in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, waarin hij met een doelpunt en twee assists een groot aandeel had in de 1-5 zege.

Osman leek de smaak te pakken te hebben - zijn doelpunt in Deventer was bijzonder fraai - maar hij slaagde er helaas voor Feyenoord niet in zijn goede optredens in oktober een passend vervolg te geven. In de thuiswedstrijd tegen AZ was hij nog wel trefzeker, maar nadat hij wegens een bovenbeenblessure enkele weken buitenspel had gestaan, was hij zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Anis Hadj Moussa. De dribbelaar uit Algerije maakte een goede indruk, ontpopte zich al snel tot nieuwe publiekslieveling en raakte zijn plek niet meer kwijt. Osman moest het in de laatste weken van de eerste seizoenshelft doen met steeds minder minuten. Dat was na de jaarwisseling niet anders. Osman begon in de bekerwedstrijden tegen Rijnsburgse Boys en PSV weliswaar aan de aftrap, maar maakte een zeer teleurstellende indruk.

Dumfries heeft het lastig met Osman

Velen zullen al een streep door zijn naam hebben gezet voor het restant van het seizoen, maar in de eerste helft van de heenwedstrijd tegen Internazionale in de achtste finales van de Champions League toonde hij bij vlagen zijn klasse. Zo was de Ghanees bij de eerste mogelijkheden voor Feyenoord direct betrokken. “GROTE KANS OSMAN! Ibrahim Osman speelt in de derde minuut Dumfries uit, schiet snel in de korte hoek, maar wordt net tegengehouden door keeper Martinez”, zo schreef Rijnmond Sport in de openingsfase op X. Osman was een paar minuten later opnieuw het eindstation van een vlugge aanval. “Dávid Hancko speelt de bal kort terug op Timon Wellenreuther, waardoor Marcus Thuram de bal kan oppikken. Gelukkig wordt het goed hersteld en in de tegenstoot stuurt Paixão linksbuiten Osman weg. De aanvaller stuit op Martinez”, zo zag Rijnmond Sport.

Scoren deed Osman dus niet, maar hij liet wel degelijk een goede indruk achter. “Ibrahim Osman tot nu toe de meest dreigende man van Feyenoord. Doet wat een vleugelaanvaller moet doen tegen vijf verdedigers: loopjes in de diepte maken”, zo schreef Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International, lovend over de aanvaller. Ook in Frankrijk wordt het goede optreden van Osman opgemerkt. “Feyenoord zit vol goede bedoelingen, dat is mooi om te zien. Inter heeft moeite om Osman, die vaak alleen is, in toom te houden”, zo schrijft ene Raphaël Jardon. Feyenoord-fans zijn eveneens te spreken over de huurling. “Osman speelt in deze twintig minuten al beter en gretiger dan al zijn wedstrijden dit seizoen bij elkaar. Is natuurlijk Paixão zijn plek, maar wel mooi om te zien”, zo klinkt het.

Van Hooijdonk positief over Osman

Het optreden van Osman in de eerste helft is ook Pierre van Hooijdonk in positieve zin opgevallen. “Feyenoord speelde geduldig en zorgde met name via Osman een paar keer voor dreiging. Feyenoord probeerde de lange bal in de rug van Dumfries te leggen en dan op snelheid. Het is een opportunist. Dat zorgde voor de meeste dreiging aan de kant van Feyenoord”, zo klonk het in de rustanalyse op Ziggo Sport. Van Hooijdonk ziet nog wel een duidelijk verbeterpunt voor Osman. “Zijn traptechniek is niet fenomenaal. Als hij dat een beetje kan doorontwikkelen, beter kan maken, dan gaat hij ook doelpunten maken, of veel meer goals maken. In deze wedstrijd is hij voor Feyenoord ontzettend belangrijk, want met zijn snelheid zorgt hij voor dreiging.”

Ibrahim Osman tot nu toe de meest dreigende man van Feyenoord. Doet wat een vleugelaanvaller moet doen tegen vijf verdedigers: loopjes in de diepte maken #feyint — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) March 5, 2025

