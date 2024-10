Osman: 'Dit was mijn beste wedstrijd, maar er is nog wel meer te verbeteren'

scoorde zaterdagavond in de uitwedstrijd Go Ahead Eagles (1-5) zijn eerste doelpunt voor Feyenoord. De negentienjarige Ghanees wist vooralsnog niet echt te imponeren in het shirt van de Rotterdammers, maar maakte in Deventer een prima indruk. Osman lijkt zich steeds meer op zijn plek te voelen en kijkt met een goed gevoel op zijn wedstrijd.

"Toen de bal kwam, dacht ik alleen maar aan aanvallen", begint Osman op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Ik denk dat dit mijn beste wedstrijd was. Vanaf de rechterkant denk ik dat het voor mij goed ging”, blikt hij terug.

Osman kende bij Feyenoord een lastig begin, maar lijkt zich inmiddels goed te hebben aangepast bij de Rotterdammers. “Ik was niet altijd even fit. Het ging op en neer, maar met de hulp van mijn teamgenoten en staf, heb ik mezelf verbeterd. Er is nog wel meer te verbeteren. Ik moet betere keuzes maken en ik begin mijn teamgenoten steeds beter te begrijpen."

De komende weken wacht Feyenoord een vol, en op het oog zwaar, programma. Osman kan daar wel van genieten. “Het zijn geweldige wedstrijden. Er komen mooie in de Champions League en ook thuis tegen Ajax kijk ik naar uit." De volle speelkalender heeft de aanvaller geen problemen mee. "Vandaag was volgens mij voor het eerst in vijf maanden dat ik negentig minuten heb gespeeld, dus mijn fitheid wordt steeds beter."

Osman heeft contact met Brighton

Feyenoord huurt de negentienjarige Ghanese aanvaller dit seizoen van het Engelse Brighton Hove & Albion. Osman heeft dan ook veel contact met zijn eigenlijke broodheer. "Ik heb contact met het 'huurmanagement'. Na elke wedstrijden sturen ze mij een berichtje met de goede en minder goede dingen die ik nog moet verbeteren. Ze kijken iedere wedstrijd. Ze vinden ook dat ik mijn beslissingen nog beter moet maken. Mijn teamgenoten begrijpen, wanneer ik moet passen en wanneer ik moet dribbelen.”

