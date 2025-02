Kijkers pakken massaal dezelfde speler aan bij PSV - Feyenoord: ‘Is hij een sociaal experiment?’

heeft weinig indruk gemaakt namens Feyenoord in de eerste helft van het TOTO KNVB Beker-duel met PSV (1-0 ruststand). Eén actie van de rechtsbuiten na ruim een halfuur was illustratief voor zijn spel.

Osman leek er in de 34ste minuut van de wedstrijd gevaarlijk uit te komen. Antoni Milambo had een dieptepass in huis op Osman, waarna de aanvaller directe tegenstander Mauro Júnior kon opzoeken. Osman verslikte zich echter knullig in zijn eigen actie en kreeg vervolgens de volle laag van commentator Vincent Schildkamp. “Snelheid is één ding, maar je hebt ook nog wel een klein beetje techniek nodig om de baas te worden over de bal…”, zei commentator in zijn liveverslag op ESPN.

Ook supporters van Feyenoord zijn niet bepaald onder de indruk van Osman, die sinds afgelopen zomer actief is voor de Rotterdamse club. De vleugelaanvaller uit Ghana wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion, maar de verhuurperiode is nog geen doorslaand succes: twintig officiële wedstrijden leverden tot dusver slechts drie doelpunten en twee assists op.

“Neem een snelle jeugdspeler en zet die op de plaats van Osman. Doet het nooit slechter”, schrijft een Feyenoord-fan op X. “Als je in je eigen jeugd niets beters hebt lopen dan Osman, dan moet je je als club echt eens gaan afvragen of zo'n jeugdopleiding wel zin heeft”, schrijft een andere fan. Iemand anders vraagt zich af of Osman ‘een sociaal experiment is’.

Een overzicht van enkele berichten op X over Ibrahim Osman:

