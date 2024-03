Grabara grabbelt: Manchester City binnen tien minuten op rozen tegen FC Kopenhagen

Manchester City heeft woensdagavond al snel duidelijk gemaakt dat er voor FC Kopenhagen he-le-maal niets te halen valt in de return van de achtste finale van de Champions League. Na de 1-3 uitzege twijfelden al weinigen over de kansen van de titelverdediger om de laatste acht te bereiken, maar na tien minuten spelen stond er - mede met dank aan de grabbelende Kopenhagen-keeper - al een 2-0 voorsprong voor The Citizens op het bord.

Al na vijf minuten spelen brak de thuisploeg de ban. Uit een hoekschop van Julián Álvarez ramde de Zwitserse verdediger Manuel Akanji de 1-0 tegen de touwen. Doelman Grabara was kansloos, maar zo zag het er zeker niet uit toen diezelfde Álvarez amper vijf minuten later een afgeslagen hoekschop voor zijn voeten kreeg. De Argentijn besloot vanaf de rand van het zestienmetergebied uit te halen en zag zijn inzet via de handen van de Poolse doelman in het net verdwijnen: 2-0.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier live de achtste finale tussen Manchester City en FC Kopenhagen