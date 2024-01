King Kevin is back: De Bruyne na zestien minuten alweer belangrijk voor Manchester City

Kevin de Bruyne (32) heeft zondagmiddag eindelijk zijn rentree mogen vieren in het shirt van Manchester City. De Belgische middenvelder kwam na een uur spelen in het FA Cup-duel met Huddersfield Town in het veld voor en was een kwartiertje later al belangrijk bij de 5-0 van landgenoot en mede-invaller .

De eerste seizoenshelft was er voor De Bruyne eentje om snel te vergeten. Reeds op de eerste speeldag van de Premier League raakte hij geblesseerd aan zijn hamstring in het uitduel met promovendus Burnley, dat met 0-3 werd verslagen. Sindsdien werkte de Belg aan zijn terugkeer, die hij zondag dan eindelijk mocht maken.

Op het moment dat King Kevin binnen de lijnen kwam hadden zijn teamgenoten al een ruime voorsprong te pakken tegen de nummer 21 van het tweede niveau. Door treffers van Phil Foden en Álvarez was het halverwege al 2-0 in het voordeel van de titelhouder, via een eigen doelpunt van Ben Jackson werd het kort na de rentree van De Bruyne 3-0. Foden zorgde vervolgens al snel voor de 4-0.

Kort na de vierde treffer van de bekerhouder fungeerde De Bruyne als aangever bij de 5-0. De Belg werd op rechts weggestoken en legde de bal met een bekeken boogballetje terug vanaf de achterlijn richting de tweede paal. Daar stond Doku, die na een maand blessureleed eveneens zijn rentree mocht vieren, klaar om met een volley raak te schieten.