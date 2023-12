PSV-uitblinker oogst lof in het buitenland: ‘Zit niet zo ver meer af van De Bruyne’

PSV heeft een absolute droomweek achter de rug. De Eindhovenaren versloegen FC Twente met 0-3, stelden na een bizarre comeback tegen Sevilla overwintering in de Champions League veilig en deelden Feyenoord zondagmiddag een enorme dreun uit in de titelrace. stond met een fraaie assist aan de basis van de openingstreffer in De Kuip. Het was alweer zijn dertiende assist van het seizoen en in België trekt men dan ook een vergelijking met Kevin de Bruyne.

Het had weinig gescheeld of Bakayoko was al een paar maanden geen speler meer van PSV. De Belg toonde vorige seizoen al bij vlagen zijn kwaliteiten en behoorde in de eerste weken van de huidige jaargang tot de uitblinkers in het elftal van trainer Peter Bosz. De prestaties van Bakayoko bleven niet onopgemerkt en vooral in de Premier League werd er met veel belangstelling naar gekeken. PSV had de vleugelaanvaller in de slotdagen van de zomerse transferwindow nog voor enkele tientallen miljoenen euro’s kunnen verkopen, maar Bakayoko wilde Eindhoven nog niet naar verlaten.

Die beslissing heeft voor zowel PSV als Bakayoko geweldig uitgepakt. De 20-jarige aanvaller is ondanks de moordende concurrentie voorin zeker van zijn plaats en betaalt het vertrouwen van Bosz vooral terug met heel veel assists. “Hij is amper 20 jaar en volgens zijn trainer Bosz kan hij nog veel beter worden, maar hij is al o zo beslissend voor PSV”, schrijft Het Nieuwsblad dan ook. “Rode Duivel Bakayoko gaf in de topper in De Kuip zijn dertiende assist van het seizoen: 8 daarvan in de Eredivisie, 1 in de Champions League en 4 in de Champions League-voorrondes.”

Bakayoko maakte eerder dit kalenderjaar zijn debuut in de nationale ploeg en lijkt vrijwel zeker volgend jaar mee te gaan naar het EK in Duitsland. Dat wordt smullen geblazen voor de Belgische liefhebber, want Bakayoko is zeker niet de enige international die strooit met assists. Jérémy Doku heeft het op zijn heupen bij Manchester City en daar fungeert De Bruyne normaal gesproken ook meer dan regelmatig als aangever. In België is de vergelijking daarom snel gemaakt. “Bakayoko komt met het tempo van zijn assists in de buurt van De Bruyne in zijn recordseizoen 2022-2023. Toen had De Bruyne bij Manchester City op het einde van het seizoen 31 assists achter zijn naam, goed voor één assist om de 119 minuten. Bakayoko zit dit seizoen bij PSV aan één assist om de 139 minuten, maar de jongste wedstrijden draait hij een hoger gemiddelde”, leest het.

Volgens Het Nieuwsblad moeten we er niet gek van opkijken als Bakayoko inderdaad aan het aantal assists komt dat De Bruyne in het afgelopen seizoen verzorgde. “Een argument om te geloven dat Bakayoko in de buurt van de 31 assists kan De Bruyne kan uitkomen: PSV is in de Eredivisie een klasse te sterk. Het staat nu al tien punten voor op de dichtste concurrent Feyenoord en heeft een indrukwekkend doelsaldo van +44, met 50 gemaakte goals in 14 wedstrijden, een gemiddelde van meer dan 3,5 goals per match”, weet de krant. Doelpunten maken doet Bakayoko ook. Hij staat op dit moment op vier treffers.