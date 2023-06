'Ajax geïnteresseerd in voormalig PSV-target uit de Russische competitie'

Ajax lijkt in de zoektocht naar een nieuwe 'nummer tien' in Rusland te zijn uitgekomen. Volgens Russische media bereiden de Amsterdammers een bod voor op Eduard Spertsyan, die onder contract staat bij FC Krasnodar. De Armeen vierde woensdag zijn 23ste verjaardag en staat bekend als een makkelijk scorende aanvallende middenvelder.

Het Russische Championat meldt donderdag dat Spertsyan zelfs 'bovenaan de prioriteitenlijst' van Ajax' nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat zou staan. Het medium weet bovendien wanneer Ajax zou willen toeslaan: "De club is van plan om na de finale van de Russische Beker in onderhandeling te gaan", zo valt te lezen. Komende zondag, op 11 juni, staat die wedstrijd op het programma. Krasnodar treft in de eindstrijd CSKA Moskou.

Bovendien lijkt Spertsyan geen wereldschokkende transfersom te hoeven opbrengen, zeker gezien de bedragen die Ajax afgelopen zomer uitgaf. "Krasnodar is bereid om de speler te verkopen voor iets meer dan tien miljoen euro plus bonussen", schrijft Championat namelijk. Ajax krijgt echter wel concurrentie: ook AC Milan, Fiorentina en 'een aantal Duitse teams' zouden op de Armeense middenvelder azen. Afgelopen winter werd Spertsyan nog in verband gebracht met PSV.

Spertsyan debuteerde in 2020 in het eerste elftal van Krasnodar, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Inmiddels speelde hij 74 wedstrijden in de hoofdmacht van de club, waarin hij 22 keer scoorde en achttien assists afleverde. In maart 2021 debuteerde hij bovendien met een doelpunt én een assist in de nationale ploeg van Armenië in een WK-kwalificatieduel met Roemenië (3-2 winst). Inmiddels staat de teller op vijftien interlands, waarin Spertsyan drie keer wist te scoren.