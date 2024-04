John van ’t Schip brengt slecht nieuws over Brian Brobbey: ‘Het is gewoon gek…’

is woensdagavond in het competitieduel van Ajax met Excelsior (2-2) opnieuw geblesseerd geraakt. Dat bevestigt trainer John van ’t Schip van de Amsterdammers na afloop voor de camera van ESPN.

Brobbey begon vanavond tegen Excelsior bij Ajax in de basis, maar moest de strijd op slag van rust staken. Van ’t Schip bevestigt dat de spits opnieuw met hamstringklachten kampte. “Het is gewoon gek, want de hele week is er niks aan de hand en traint hij goed. Gedurende de wedstrijd kwam het toch weer opzetten. Dat is lastig”, verzucht de oefenmeester na afloop in gesprek met Hans Kraay junior.

Brobbey liep op 17 maart een hamstringblessure op in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Hij miste vervolgens de interlandperiode met het Nederlands elftal en de competitiewedstrijden van Ajax tegen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Vervolgens zat de aanvaller negentig minuten op de bank in het uitduel met Feyenoord, waarna hij anderhalf week geleden tegen FC Twente terugkeerde in de basis bij Ajax.

Tegen FC Twente beleefde Brobbey een succesvolle rentree: met een doelpunt droeg hij bij aan een knappe 2-1 overwinning van Ajax op de Tukkers. Brobbey begon vervolgens tegen Excelsior opnieuw in de basis, maar moest dus al in de eerste helft geblesseerd de strijd staken. Zijn vervanger Chuba Akpom bezorgde Ajax in de slotfase uiteindelijk nog een punt.

