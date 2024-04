Gesprekken in 'afrondende' fase: Ajax neemt snel afscheid van Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro is met ingang van volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Almere City. Volgens De Telegraaf bevinden de gesprekken tussen de huidige nummer twaalf van de Eredivisie en Ajax zich momenteel in de ‘afrondende fase’. Maduro maakte na het afgelopen seizoen nog de overstap van Almere City naar Ajax. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, Sevilla en Valencia was in Flevoland eerst werkzaam als assistent van Alex Pastoor, die hij nu gaat opvolgen.

Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn meldde eerder deze vrijdag al dat Ajax en Almere City met elkaar in onderhandeling waren over een overgang van Maduro, maar dat er nog wel wat ‘hobbels’ genomen moesten worden. Dat lijkt inmiddels te zijn gebeurd, want volgens De Telegraaf is het een kwestie van tijd voordat Maduro zich de nieuwe hoofdtrainer van Almere City mag noemen. Hij wordt dus de opvolger van Pastoor, met wie hij vorig jaar nog geschiedenis schreef door met Almere City via de nacompetitie voor het eerst in de historie te promoveren naar de Eredivisie.

Maduro bekroonde zijn werk in Flevoland met een overgang naar Ajax, waar hij aan de slag ging als assistent van Maurice Steijn. Laatstgenoemde was een groot voorstander van de komst van Maduro, maar na diens vertrek bleek dat beiden al snel niet meer door één deur konden. Steijn stapte eind oktober op in de Johan Cruijff Arena, waarna Maduro het in de uitwedstrijden tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League en PSV voor het zeggen had. Ajax stelde vervolgens John van ’t Schip aan als interim-hoofdtrainer, Maduro bleef assistent.

Ajax zag voor Maduro een andere functie binnen de club weggelegd, maar hij ziet zelf meer in een functie als hoofdtrainer in de Eredivisie. Dat wordt dus Almere City. De promovendus beleeft een uitstekend eerste seizoen in de Eredivisie. Het vindt zich momenteel terug op de twaalfde plaats. Met nog drie wedstrijden te gaan is Almere City nog niet helemaal veilig, maar het moet gek lopen wil het de komende weken nog misgaan.

