is volgens Italiaanse media bezig aan zijn laatste maanden bij Internazionale. De 33-jarige verdediger beschikt bij de Italiaanse topclub over een aflopend contract en die wordt naar alle waarschijnlijkheid niet verlengd. Ondertussen kijkt Inter al naar opvolgers.

De Vrij maakte in de zomer van 2018 transfervrij de overstap van Lazio naar Inter. Bij de Nerazzuri ontpopte de Oranje-international zich tot een vaste waarde, maar inmiddels is hij op een zijspoor beland. Dit seizoen kwam De Vrij slechts vijf wedstrijden in actie voor de ploeg van trainer Cristian Chivu, waarin hij in totaal 405 minuten maakte. Het lijkt er dan ook op dat zijn rol bij de Italiaanse grootmacht is uitgespeeld.

Naast De Vrij lijkt ook Acerbi bezig aan zijn laatste jaar bij Inter. Net als de Nederlander beschikt ook de 37-jarige Italiaan over een aflopend contract bij de topclub. Wel krijgt de ervaren centrale verdediger meer minuten dan De Vrij. Chivu en technisch directeur Piero Ausilio willen hun vizier echter op de toekomst richten, waardoor er geen plek meer lijkt te zijn voor het tweetal. Inter wil graag verjongen en haalde eerder al Ange-Yoan Bonny, Luis Henrique, Andy Diouf en Peter Sucic.

Voor de positie van centrale verdediger heeft Inter volgens La Gazzetta dello Sport zijn vizier gericht op de 21-jarige Joel Ordóñez. Momenteel staat de Ecuadoraan onder contract bij Club Brugge, waar hij basisspeler is. De Belgische topclub zal Ordóñez echter niet zonder slag of stoot laten gaan, aangezien hij zijn contract recentelijk verlengde tot medio 2029. Volgens de roze sportkrant verlangt Club Brugge een bedrag van minstens 25 miljoen euro.

De rol van De Vrij lijkt met de nieuwe transferstrategie van Inter uitgespeeld. Vooralsnog speelde de verdediger 284 officiële wedstrijden voor de Nerazzuri. De Vrij heeft een indrukwekkende staat van dienst bij de Italiaanse club en legde beslag op twee Italiaanse landstitels en twee Coppa Italia's. Daarnaast verloor hij twee Champions League-finales. In 2020 werd De Vrij verkozen tot Serie A-verdediger van het jaar.