Dumfries woedend op Chivu, die hem gelijk geeft

was zaterdagavond zichtbaar boos op Christian Chivu toen hij vroeg naar de kant werd gehaald in het duel van Internazionale met Cremonese (4-1 zege). Na afloop gaf de trainer aan dat de Nederlander daar volledig gelijk in had.

Inter nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen Cremonese. De Milanezen wisten het duel met 4-1 te winnen, maar de rol van Dumfries was beperkt. De rechtsback werd na 54 minuten spelen naar de kant gehaald en vervangen door Luis Henrique. Op dat moment stond het 2-0 voor de thuisploeg door doelpunten van Lautaro Martinez en Ange-Yoan Bonny.

Toen Dumfries naar de kant werd gehaald, reageerde hij zichtbaar gefrustreerd. Chivu kon de reactie van zijn verdediger echter wel waarderen. “Hij heeft gelijk ook dat hij boos is”, zei de oefenmeester tegenover DAZN. “Als iemand van het veld wordt gehaald, dan moet hij ook boos zijn op de hele wereld. Wie er ook wordt gewisseld, je moet altijd boos zijn op mij, op de wereld, op wie je maar wil. Hier is verder niets aan de hand. Denzel is een geweldig persoon en hij heeft verder ook niets tegen mij gezegd.”

Voor Chivu is de zaak daarmee afgedaan. “Hij is een heel belangrijke speler voor ons en voor het Nederlands elftal. Ik ben blij met wat hij laat zien, maar net als bij iedereen, kan het altijd beter”, probeert de Roemeen de vleugelverdediger te prikkelen. De trainer was verder erg gelukkig met de zege. “Voor één keer neem ik de eer voor de goede dingen die we hebben gedaan. We waren heel dominant en hadden plezier.”