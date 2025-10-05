Live voetbal

Dumfries woedend op Chivu, die hem gelijk geeft

Dumfries woedend op Chivu, die hem gelijk geeft
Foto: © Imago
0 reacties
Niels Hassfeld
5 oktober 2025, 11:38

Denzel Dumfries was zaterdagavond zichtbaar boos op Christian Chivu toen hij vroeg naar de kant werd gehaald in het duel van Internazionale met Cremonese (4-1 zege). Na afloop gaf de trainer aan dat de Nederlander daar volledig gelijk in had.

Inter nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen Cremonese. De Milanezen wisten het duel met 4-1 te winnen, maar de rol van Dumfries was beperkt. De rechtsback werd na 54 minuten spelen naar de kant gehaald en vervangen door Luis Henrique. Op dat moment stond het 2-0 voor de thuisploeg door doelpunten van Lautaro Martinez en Ange-Yoan Bonny.

Artikel gaat verder onder video

Toen Dumfries naar de kant werd gehaald, reageerde hij zichtbaar gefrustreerd. Chivu kon de reactie van zijn verdediger echter wel waarderen. “Hij heeft gelijk ook dat hij boos is”, zei de oefenmeester tegenover DAZN. “Als iemand van het veld wordt gehaald, dan moet hij ook boos zijn op de hele wereld. Wie er ook wordt gewisseld, je moet altijd boos zijn op mij, op de wereld, op wie je maar wil. Hier is verder niets aan de hand. Denzel is een geweldig persoon en hij heeft verder ook niets tegen mij gezegd.”

Voor Chivu is de zaak daarmee afgedaan. “Hij is een heel belangrijke speler voor ons en voor het Nederlands elftal. Ik ben blij met wat hij laat zien, maar net als bij iedereen, kan het altijd beter”, probeert de Roemeen de vleugelverdediger te prikkelen. De trainer was verder erg gelukkig met de zege. “Voor één keer neem ik de eer voor de goede dingen die we hebben gedaan. We waren heel dominant en hadden plezier.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer Inter nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stefan de Vrij Nederlands elftal

Forse tegenvaller voor De Vrij: verdediger kan mogelijk streep zetten door gigantische schadevergoeding

  • vr 26 september, 13:00
  • 26 sep. 13:00
Calvin Stengs van Pisa

Horrorscenario dreigt voor Feyenoord-huurling Stengs (26)

  • ma 22 september, 14:47
  • 22 sep. 14:47
Marcus Thuram van Inter in duel met Davy Klaassen van Ajax

Ajax - Inter krijgt serieus staartje

  • ma 22 september, 13:58
  • 22 sep. 13:58
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Inter - Cremonese

Internazionale
4 - 1
Cremonese
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 29 jaar (18 apr. 1996)
Positie: M, V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
6
1
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
2
Napoli
5
5
12
3
Roma
5
4
12
4
Inter
6
9
12
5
Juventus
5
4
11
6
Atalanta
6
6
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel