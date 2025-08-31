Live voetbal 5

Luciano Valente reageert met twee woorden op analyse van Leonne Stentler

Tijmen Gerritsen
31 augustus 2025, 19:55

Leonne Stentler is onder de indruk van Luciano Valente. Dat heeft de analiste van de NOS de middenvelder van Feyenoord zondagmiddag duidelijk gemaakt. Tijdens een interview liet Stentler beelden zijn van het goede spel van de 21-jarige Groninger tegen Sparta Rotterdam (0-4 winst).

"Valente heeft vandaag zijn kans gegrepen", stelt Stentler zondagavond in het programma Studio Sport van de NOS. Op dat moment luistert Valente vanuit Rotterdam met haar analyse mee: "In de eerste helft waren er nog niet heel veel opvallende spelers, maar Valente viel wel in positieve zin op. Hij was veel in beweging, betrokken bij het spel en zijn passing was ontzettend goed."

Tijdens het interview laat Stentler beelden zien van het goede spel van Valente. Onder andere zijn hoofdrol bij de 0-2 van Ayase Ueda komt aan bod: "Hij ziet precies waar de loopacties plaatsvinden en geeft uitstekende passes. Dat zag je ook bij de eerste goal van Ueda. Dat is ongelooflijk belangrijk in het spel van Feyenoord en van Valente. Hij heeft een goede indruk achtergelaten."

Valente hoort de lovende kritieken van de NOS-analiste met een glimlach op zijn gezicht aan. Als presentator Gert van 't Hof de middenvelder na de analyse van Stentler een volgende vraag wil stellen, wil hij er eerst nog even op terugkomen: "Allereerst, bedankt", reageert een stralende Valente. "Ik ben blij dat ik vandaag bij alle twee de goals was betrokken. Dat wil ik alleen nog maar meer doen."

Ome Barend
61 Reacties
1 Dag lid
80 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Luciano is een bijzonder goede voetballer.. dit zijn aankopen die het verschil maken, hier gaat Feyenoord heelveel plezier aan beleven. En als zelfs een lesbische Ajacied een natte doos van je krijgt doe je het goed.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
481 Reacties
34 Dagen lid
1.579 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

tsja professor van persie heeft altijd gelijk dus valente volgende wedstrijd gewoon weer nederig op de bank.

Ome Barend
61 Reacties
1 Dag lid
80 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Hahahahahaha 🤣😂! Ik vind het echt een geweldig weekend. Hoe nederig zat jij wel niet op de bank vandaag en gisteren?

Quarlon
673 Reacties
1.070 Dagen lid
3.437 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad geen zorgen dan is er vast wel iemand anders die het verschil gaat maken

Pietjanhendrik
191 Reacties
40 Dagen lid
238 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad: een winnende trainer heeft altijd gelijk

Quarlon
673 Reacties
1.070 Dagen lid
3.437 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Laat hem Slory maar in de basis zetten ipv Sauer trouwens

Pietjanhendrik
191 Reacties
40 Dagen lid
238 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Quarlon: had professor Van Persie toch alweer gelijk dan he. Dat hij Slory erbij wilde houden.

Quarlon
673 Reacties
1.070 Dagen lid
3.437 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik jij snapt het 😎

Sparta - Feyenoord

0 - 4
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

