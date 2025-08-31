Luciano Valente reageert met twee woorden op analyse van Leonne Stentler

Leonne Stentler is onder de indruk van . Dat heeft de analiste van de NOS de middenvelder van Feyenoord zondagmiddag duidelijk gemaakt. Tijdens een interview liet Stentler beelden zijn van het goede spel van de 21-jarige Groninger tegen Sparta Rotterdam (0-4 winst).

"Valente heeft vandaag zijn kans gegrepen", stelt Stentler zondagavond in het programma Studio Sport van de NOS. Op dat moment luistert Valente vanuit Rotterdam met haar analyse mee: "In de eerste helft waren er nog niet heel veel opvallende spelers, maar Valente viel wel in positieve zin op. Hij was veel in beweging, betrokken bij het spel en zijn passing was ontzettend goed."

Artikel gaat verder onder video

Tijdens het interview laat Stentler beelden zien van het goede spel van Valente. Onder andere zijn hoofdrol bij de 0-2 van Ayase Ueda komt aan bod: "Hij ziet precies waar de loopacties plaatsvinden en geeft uitstekende passes. Dat zag je ook bij de eerste goal van Ueda. Dat is ongelooflijk belangrijk in het spel van Feyenoord en van Valente. Hij heeft een goede indruk achtergelaten."

Valente hoort de lovende kritieken van de NOS-analiste met een glimlach op zijn gezicht aan. Als presentator Gert van 't Hof de middenvelder na de analyse van Stentler een volgende vraag wil stellen, wil hij er eerst nog even op terugkomen: "Allereerst, bedankt", reageert een stralende Valente. "Ik ben blij dat ik vandaag bij alle twee de goals was betrokken. Dat wil ik alleen nog maar meer doen."