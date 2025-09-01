Live voetbal

Na Perisic nóg een WK-finalist van 2018 op weg naar de Eredivisie

Na Perisic nóg een WK-finalist van 2018 op weg naar de Eredivisie
Foto: © Imago
Mingus Niesten
1 september 2025, 19:02

Marko Pjaca gaat FC Twente op zeer korte termijn versterken. Dat meldt TC Tubantia. De nu transfervrije linksbuiten maakte in 2018 nog zijn opwachting in de WK-finale.

Pjaca is een dertigjarige routinier, die al veel clubs achter zijn naam heeft staan. Als een van de grootste Kroatische talenten van zijn generatie werd er in 2016 bijna dertig miljoen euro voor hem neergelegd. Een groots succes werd hij echter niet in Turijn: hij kwam bij De Oude Dame maar tot 21 wedstrijden en één luttel doelpunt.

Hij werd vervolgens verhuurd aan Schalke 04. Ondanks dat hij slechts negen (onvolledige) wedstrijden speelde voor de Bundesliga-club in het seizoen 2017/18, mocht hij wel met Kroatië mee naar het WK. Pjaca kreeg 74 minuten speeltijd in de groepsfase en vervolgens nog een negen minuten in de finale, die met 4-2 werd verloren van Frankrijk.

Na de zomer van 2018 werd de linksbuiten nog eens meerdere malen verhuurd, waaronder aan Fiorentina, Anderlecht en Torino, maar nergens loste Pjaca zijn volledige belofte in. In 2023 streek de aanvaller neer in zijn geboorteland. Bij HNK Rijeca en Dinamo Zagreb haalde hij redelijke cijfers, maar deze zomer liep hij bij laatstgenoemde club uit zijn contract. Nu lijkt FC Twente in hem een oplossing te vinden die ervaring en kwaliteiten aan de selectie kan toevoegen.

Copa
2.039 Reacties
721 Dagen lid
22.602 Likes
Copa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Ned. competitie wordt gezien als de competitie waar je kan afbouwen lijkt het wel. Ik las ooit dat topsporters niet zomaar van de een op de andere dag mogen stoppen. Iets met het hart of hartspier. Hier is het voor hun afbouwen

Marko Pjaca

Marko Pjaca
Leeftijd: 30 jaar (6 mei 1995)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Rijeka
27
7
2022/2023
Empoli
17
0
2021/2022
Torino
24
3
2020/2021
Genoa
35
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Telstar
4
-2
4
13
Go Ahead
4
-3
3
14
Twente
4
-3
3
15
NAC
4
-5
3
16
Excelsior
4
-8
3

Complete Stand

