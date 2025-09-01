Na Perisic nóg een WK-finalist van 2018 op weg naar de Eredivisie

gaat FC Twente op zeer korte termijn versterken. Dat meldt TC Tubantia. De nu transfervrije linksbuiten maakte in 2018 nog zijn opwachting in de WK-finale.

Pjaca is een dertigjarige routinier, die al veel clubs achter zijn naam heeft staan. Als een van de grootste Kroatische talenten van zijn generatie werd er in 2016 bijna dertig miljoen euro voor hem neergelegd. Een groots succes werd hij echter niet in Turijn: hij kwam bij De Oude Dame maar tot 21 wedstrijden en één luttel doelpunt.

Hij werd vervolgens verhuurd aan Schalke 04. Ondanks dat hij slechts negen (onvolledige) wedstrijden speelde voor de Bundesliga-club in het seizoen 2017/18, mocht hij wel met Kroatië mee naar het WK. Pjaca kreeg 74 minuten speeltijd in de groepsfase en vervolgens nog een negen minuten in de finale, die met 4-2 werd verloren van Frankrijk.

Na de zomer van 2018 werd de linksbuiten nog eens meerdere malen verhuurd, waaronder aan Fiorentina, Anderlecht en Torino, maar nergens loste Pjaca zijn volledige belofte in. In 2023 streek de aanvaller neer in zijn geboorteland. Bij HNK Rijeca en Dinamo Zagreb haalde hij redelijke cijfers, maar deze zomer liep hij bij laatstgenoemde club uit zijn contract. Nu lijkt FC Twente in hem een oplossing te vinden die ervaring en kwaliteiten aan de selectie kan toevoegen.