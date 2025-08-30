Mario Been kotst van arbiter Ingmar Oostrom: ‘Zet hem terug naar de Vierde Divisie!’

In de studio van ESPN heeft men geschokt gereageerd op de rode kaart die zaterdagavond kreeg in de thuiswedstrijd van Excelsior tegen FC Twente. De verdediger van Excelsior werd van het veld gestuurd na een ogenschijnlijk onschuldige overtreding op Daan Rots.

In de achttiende minuut van de wedstrijd werd Rots aan het werk gezet aan de rechterkant van het veld. De buitenspeler van FC Twente controleerde een crosspass fraai en tikte de bal voorbij Henderikx, waarna de benen van beide spelers elkaar leken te kruisen en Rots ten val kwam.

Scheidsrechter Ingmar Oostrom toonde Henderikx in eerste instantie een gele kaart. Die werd vervolgens echter naar het VAR-scherm geroepen door videoscheidsrechter Jochem Kamphuis, waarna alsnog een directe rode kaart volgde voor de verdediger van Excelsior, vermoedelijk omdat Rots in de ogen van Oostrom een doorgebroken speler was.

In de studio van ESPN begrijpt men echter niets van die opvatting. “Nee, joh! Natuurlijk niet”, reageert Mario Been fel op de vraag van presentatrice Aletha Leidelmeijer of Henderikx ‘hier nou iets verkeerds deed’. “Die man zou je in de Vierde Divisie moeten laten fluiten. Helemaal niks aan de hand, joh! Sjonge, jonge”, briest de analist en voormalig trainer van onder meer Feyenoord en Excelsior.

De positie van Rots op het moment dat hij ten val komt: