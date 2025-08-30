Live voetbal

Mario Been kotst van arbiter Ingmar Oostrom: 'Zet hem terug naar de Vierde Divisie!'

30 augustus 2025, 22:20

In de studio van ESPN heeft men geschokt gereageerd op de rode kaart die Stan Henderikx zaterdagavond kreeg in de thuiswedstrijd van Excelsior tegen FC Twente. De verdediger van Excelsior werd van het veld gestuurd na een ogenschijnlijk onschuldige overtreding op Daan Rots.

In de achttiende minuut van de wedstrijd werd Rots aan het werk gezet aan de rechterkant van het veld. De buitenspeler van FC Twente controleerde een crosspass fraai en tikte de bal voorbij Henderikx, waarna de benen van beide spelers elkaar leken te kruisen en Rots ten val kwam.

Scheidsrechter Ingmar Oostrom toonde Henderikx in eerste instantie een gele kaart. Die werd vervolgens echter naar het VAR-scherm geroepen door videoscheidsrechter Jochem Kamphuis, waarna alsnog een directe rode kaart volgde voor de verdediger van Excelsior, vermoedelijk omdat Rots in de ogen van Oostrom een doorgebroken speler was.

In de studio van ESPN begrijpt men echter niets van die opvatting. “Nee, joh! Natuurlijk niet”, reageert Mario Been fel op de vraag van presentatrice Aletha Leidelmeijer of Henderikx ‘hier nou iets verkeerds deed’. “Die man zou je in de Vierde Divisie moeten laten fluiten. Helemaal niks aan de hand, joh! Sjonge, jonge”, briest de analist en voormalig trainer van onder meer Feyenoord en Excelsior.

De positie van Rots op het moment dat hij ten val komt:

Daan Rots Excelsior FC Twente
Excelsior

Teruglezen: zo verliep de zaterdag in de Eredivisie met blamages van PSV, Ajax en FC Twente

  Gisteren, 22:43
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: Ajax rondt vier huurtransfers op één dag af

  29 aug. 17:56
Talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar hakt knoop door tussen PSV, Ajax, FC Utrecht en FC Twente

Talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar hakt knoop door tussen PSV, Ajax, FC Utrecht en FC Twente

  28 aug. 08:45
Stan Henderikx

Stan Henderikx
Excelsior
Team: Excelsior
Leeftijd: 22 jaar (8 jul. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Excelsior
3
0
2024/2025
Den Bosch
36
2
2023/2024
VVV
13
0
2022/2023
VVV
1
0

