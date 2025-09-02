Nog één Feyenoord-speler mag op Deadline Day vertrekken uit De Kuip

Feyenoord hoopt voor het sluiten van de zomerse transferperiode nog afscheid nemen van één speler. mag de Rotterdammers (opnieuw) verlaten, zo onthult clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International.

In de winterstop van het seizoen 2022/23 betaalde Feyenoord zo'n twee miljoen euro aan FC Groningen om de bij Ajax opgeleide Kasanwirjo naar De Kuip te halen. De rechtsback, die ook centraal achterin uit de voeten kan, slaagde er in Rotterdam-Zuid echter nooit in om een vaste basisplaats af te dwingen. De afgelopen seizoenen werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Rapid Wien en Rangers FC.

Artikel gaat verder onder video

Kasanwirjo is de laatste speler die De Kuip deze zomer mag verlaten, schrijft Krabbendam dinsdag aan het begin van de middag. "De club wil Neraysho Kasanwirjo voor het verstrijken van de deadline onderbrengen bij een andere club. Als dat op huurbasis is, blijft de verdediger in Nederland, of er moet opeens een club komen uit een land waar de markt nog open is. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk." Een huurtransfer van Kasanwirjo zou betekenen dat Feyenoord het maximaal toegestane aantal spelers heeft bereikt en dat andere momenteel overbodige spelers, zoals Ezequiel Bullaude en Shiloh 't Zand, alleen nog definitief zouden kunnen vertrekken.

'Aanblijven Timber grootste winst van deze window'

Quinten Timber maakt deze zomer definitief geen transfer, waarmee de bezetting van het Feyenoord-middenveld op peil blijft. "Zijn aanblijven kan wel eens gaan voelen als de grootste winst van deze window, zeker als Feyenoord erin slaagt zijn contract met een jaar te verlengen, om te voorkomen dat de Oranje-international volgend jaar transfervrij De Kuip uit loopt", noteert Krabbendam.

'Als Van Persie daarin slaagt, kan Feyenoord lang met PSV meestrijden om de titel'

Met de komst van spelers als Sem Steijn, Luciano Valente, Jordan Bos, Malcolm Jeng, Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic is Feyenoord er behoorlijk in geslaagd het vertrek van onder meer Dávid Hancko, Antoni Milambo en Quilindschy Hartman op te vangen. Alleen voor de aan Olympique Marseille verkochte Igor Paixão dient zich in de eerste weken van het seizoen nog geen volwaardige vervanger aan, signaleert Krabbendam. Met Leo Sauer, Jaden Slory, Aymin Sliti én zomeraankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra heeft Robin van Persie echter voldoende opties om de Braziliaanse smaakmaker te doen vergeten. "Als Van Persie erin slaagt zijn talentvolle buitenspelers aan het voetballen te krijgen en Ayase Ueda trekt zijn vorm door, hoeft het mislopen van een topspits (Rômulo, Ugalde) niet eens een groot probleem te zijn. In dat geval zou het huidige Feyenoord lang moeten kunnen meestrijden met PSV om het kampioenschap", voorspelt Krabbendam.