Nog één Feyenoord-speler mag op Deadline Day vertrekken uit De Kuip

Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip
Foto: © Imago/realtimes
Frank Hoekman
2 september 2025, 13:03

Feyenoord hoopt voor het sluiten van de zomerse transferperiode nog afscheid nemen van één speler. Neraysho Kasanwirjo mag de Rotterdammers (opnieuw) verlaten, zo onthult clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International.

In de winterstop van het seizoen 2022/23 betaalde Feyenoord zo'n twee miljoen euro aan FC Groningen om de bij Ajax opgeleide Kasanwirjo naar De Kuip te halen. De rechtsback, die ook centraal achterin uit de voeten kan, slaagde er in Rotterdam-Zuid echter nooit in om een vaste basisplaats af te dwingen. De afgelopen seizoenen werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Rapid Wien en Rangers FC.

Kasanwirjo is de laatste speler die De Kuip deze zomer mag verlaten, schrijft Krabbendam dinsdag aan het begin van de middag. "De club wil Neraysho Kasanwirjo voor het verstrijken van de deadline onderbrengen bij een andere club. Als dat op huurbasis is, blijft de verdediger in Nederland, of er moet opeens een club komen uit een land waar de markt nog open is. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk." Een huurtransfer van Kasanwirjo zou betekenen dat Feyenoord het maximaal toegestane aantal spelers heeft bereikt en dat andere momenteel overbodige spelers, zoals Ezequiel Bullaude en Shiloh 't Zand, alleen nog definitief zouden kunnen vertrekken.

'Aanblijven Timber grootste winst van deze window'

Quinten Timber maakt deze zomer definitief geen transfer, waarmee de bezetting van het Feyenoord-middenveld op peil blijft. "Zijn aanblijven kan wel eens gaan voelen als de grootste winst van deze window, zeker als Feyenoord erin slaagt zijn contract met een jaar te verlengen, om te voorkomen dat de Oranje-international volgend jaar transfervrij De Kuip uit loopt", noteert Krabbendam.

'Als Van Persie daarin slaagt, kan Feyenoord lang met PSV meestrijden om de titel'

Met de komst van spelers als Sem Steijn, Luciano Valente, Jordan Bos, Malcolm Jeng, Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic is Feyenoord er behoorlijk in geslaagd het vertrek van onder meer Dávid Hancko, Antoni Milambo en Quilindschy Hartman op te vangen. Alleen voor de aan Olympique Marseille verkochte Igor Paixão dient zich in de eerste weken van het seizoen nog geen volwaardige vervanger aan, signaleert Krabbendam. Met Leo Sauer, Jaden Slory, Aymin Sliti én zomeraankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra heeft Robin van Persie echter voldoende opties om de Braziliaanse smaakmaker te doen vergeten. "Als Van Persie erin slaagt zijn talentvolle buitenspelers aan het voetballen te krijgen en Ayase Ueda trekt zijn vorm door, hoeft het mislopen van een topspits (Rômulo, Ugalde) niet eens een groot probleem te zijn. In dat geval zou het huidige Feyenoord lang moeten kunnen meestrijden met PSV om het kampioenschap", voorspelt Krabbendam.

Lees ook:
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen spreekt schande van 'racistische' Feyenoord-supporters

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
René van der Gijp John Heitinga

René van der Gijp is het zat en weigert nog naar John Heitinga te kijken

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
Antef Tsoungui

Feyenoord werkt mee: pechvogel mag transfervrij weg

  • Gisteren, 21:12
  • Gisteren, 21:12
Goku2
13 Reacties
368 Dagen lid
10 Likes
Goku2
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voor alle haters!! De laatste alinea, is een voorspelling van Krabbedam, een voorspelling!!!!! Dus niet als waarheid aannemen

Hahahahahaha en jullie dan
1.001 Reacties
793 Dagen lid
7.109 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@Goku2 krabbedam wie die zei ook dat Feijenoord cl ging spelen en wat doen ze Europa league dus krabbedam wie

Arena
378 Reacties
22 Dagen lid
1.262 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ga fijn je eigen haters aanspreken jochie.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
515 Reacties
35 Dagen lid
1.630 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@hahaha, ja idd feijenoord zou wel ff winnen en de CL ingaan. Tsja dat werd een pijnlijke vernedering. Feijenoord inmiddels zoveel blauwtjes dat ze een nieuw blauw tenue overwegen!

Goku2
13 Reacties
368 Dagen lid
10 Likes
Goku2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Arena = Hoofdhater

Goku2
13 Reacties
368 Dagen lid
10 Likes
Goku2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sorry hahahihi dit kan ik niet ontcijferen. Maar speel liever EL, dan kansloos weg te worden gespeeld in de CL, als een amateur club...

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
515 Reacties
35 Dagen lid
1.630 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wel fijn dat rookie rvp altijd nog na de deadline eruit gegooid kan worden. Dat scheelt weer. Maar de feijenoorders hebben weer PRAATJES maar geen DADEN. Nu alweer roepen dat ze voor het kampioenschap gaan is te pijnlijk voor woorden. Helemaal na de vernedering door fenerbahce. De misplaatste arroganistie van zuid zal de club duur komen te staan. Financiele problemen zijn groot. Veel te dure en verkeerde spelers gehaald en veel onvrede in de selectie met een incompetente coach. Dit gaat nog voor veel problemen zorgen bij fc hollywood aan de maas. En deze PRAATJES dragen daar aan bij, want DADEN lijkt een utopie want feijenoord levert niet. Vraag maar aan Mourinho.

12deman
188 Reacties
65 Dagen lid
239 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kameraden, Krabbie positief ? Feyenoord heeft geen gekke dingen gedaan. Goed doorgeselecteerd. Juiste moment verkocht. Verdienstelijk ingekocht. Hongerige groep gecreëerd. Voetballers gehaald die nu mogen groeien zoals de verkopen van Feyenoord ook de tijd hebben gekregen. Indien ze zich kwalificeren voor CL komen visie en beleid samen.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
515 Reacties
35 Dagen lid
1.630 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

verhalen komen binnen dat zerrouki het inmiddels flink heeft verbruid bij Twente en dat hij teruggestuurd moet worden naar feijenoord. Zou een flinke tegenvaller zijn.

Neraysho Kasanwirjo

Neraysho Kasanwirjo
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (18 feb. 2002)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
2
0
2023/2024
Feyenoord
0
0
2023/2024
Rapid
23
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

