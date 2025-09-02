Nog één Feyenoord-speler mag op Deadline Day vertrekken uit De Kuip

Feyenoord hoopt voor het sluiten van de zomerse transferperiode nog afscheid nemen van één speler. Neraysho Kasanwirjo mag de Rotterdammers (opnieuw) verlaten, zo onthult clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International.
In de winterstop van het seizoen 2022/23 betaalde Feyenoord zo'n twee miljoen euro aan FC Groningen om de bij Ajax opgeleide Kasanwirjo naar De Kuip te halen. De rechtsback, die ook centraal achterin uit de voeten kan, slaagde er in Rotterdam-Zuid echter nooit in om een vaste basisplaats af te dwingen. De afgelopen seizoenen werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Rapid Wien en Rangers FC.
Kasanwirjo is de laatste speler die De Kuip deze zomer mag verlaten, schrijft Krabbendam dinsdag aan het begin van de middag. "De club wil Neraysho Kasanwirjo voor het verstrijken van de deadline onderbrengen bij een andere club. Als dat op huurbasis is, blijft de verdediger in Nederland, of er moet opeens een club komen uit een land waar de markt nog open is. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk." Een huurtransfer van Kasanwirjo zou betekenen dat Feyenoord het maximaal toegestane aantal spelers heeft bereikt en dat andere momenteel overbodige spelers, zoals Ezequiel Bullaude en Shiloh 't Zand, alleen nog definitief zouden kunnen vertrekken.
Quinten Timber maakt deze zomer definitief geen transfer, waarmee de bezetting van het Feyenoord-middenveld op peil blijft. "Zijn aanblijven kan wel eens gaan voelen als de grootste winst van deze window, zeker als Feyenoord erin slaagt zijn contract met een jaar te verlengen, om te voorkomen dat de Oranje-international volgend jaar transfervrij De Kuip uit loopt", noteert Krabbendam.
Met de komst van spelers als Sem Steijn, Luciano Valente, Jordan Bos, Malcolm Jeng, Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic is Feyenoord er behoorlijk in geslaagd het vertrek van onder meer Dávid Hancko, Antoni Milambo en Quilindschy Hartman op te vangen. Alleen voor de aan Olympique Marseille verkochte Igor Paixão dient zich in de eerste weken van het seizoen nog geen volwaardige vervanger aan, signaleert Krabbendam. Met Leo Sauer, Jaden Slory, Aymin Sliti én zomeraankopen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra heeft Robin van Persie echter voldoende opties om de Braziliaanse smaakmaker te doen vergeten. "Als Van Persie erin slaagt zijn talentvolle buitenspelers aan het voetballen te krijgen en Ayase Ueda trekt zijn vorm door, hoeft het mislopen van een topspits (Rômulo, Ugalde) niet eens een groot probleem te zijn. In dat geval zou het huidige Feyenoord lang moeten kunnen meestrijden met PSV om het kampioenschap", voorspelt Krabbendam.
@hahaha, ja idd feijenoord zou wel ff winnen en de CL ingaan. Tsja dat werd een pijnlijke vernedering. Feijenoord inmiddels zoveel blauwtjes dat ze een nieuw blauw tenue overwegen!
Wel fijn dat rookie rvp altijd nog na de deadline eruit gegooid kan worden. Dat scheelt weer. Maar de feijenoorders hebben weer PRAATJES maar geen DADEN. Nu alweer roepen dat ze voor het kampioenschap gaan is te pijnlijk voor woorden. Helemaal na de vernedering door fenerbahce. De misplaatste arroganistie van zuid zal de club duur komen te staan. Financiele problemen zijn groot. Veel te dure en verkeerde spelers gehaald en veel onvrede in de selectie met een incompetente coach. Dit gaat nog voor veel problemen zorgen bij fc hollywood aan de maas. En deze PRAATJES dragen daar aan bij, want DADEN lijkt een utopie want feijenoord levert niet. Vraag maar aan Mourinho.
Kameraden, Krabbie positief ? Feyenoord heeft geen gekke dingen gedaan. Goed doorgeselecteerd. Juiste moment verkocht. Verdienstelijk ingekocht. Hongerige groep gecreëerd. Voetballers gehaald die nu mogen groeien zoals de verkopen van Feyenoord ook de tijd hebben gekregen. Indien ze zich kwalificeren voor CL komen visie en beleid samen.
verhalen komen binnen dat zerrouki het inmiddels flink heeft verbruid bij Twente en dat hij teruggestuurd moet worden naar feijenoord. Zou een flinke tegenvaller zijn.
