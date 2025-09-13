Speculaties over bizarre terugkeer Joseph Oosting bij FC Twente

De zoektocht naar een nieuwe trainer bij FC Twente verloopt moeizaam, zo constateert Leon ten Voorde van Tubantia. De Tukkers stuurden Joseph Oosting na slechts vier wedstrijden de laan uit, maar worden gek genoeg weer in verband gebracht met de ontslagen oefenmeester.

FC Twente zette Oosting op 4 september op straat en is sindsdien nog altijd op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Erik ten Hag, Mark van Bommel en René Hake werden genoemd als potentiële opvolgers, maar zagen allemaal af van een dienstverband in Enschede. “We hebben in dit hopeloos verdeelde land eerder een kabinet dan dat FC Twente een nieuwe trainer heeft met de steun van de meerderheid”, opent Ten Voorde zijn stuk.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels geldt John van den Brom als voornaamste kandidaat om de nieuwe trainer van Twente te worden. “Een kandidaat die ook al menig supporter rode vlekken in de nek heeft bezorgd. Ik weet niet hoe dat komt, maar sinds zijn naam is gevallen, zit dit zinnetje vastgebeiteld in mijn hoofd: Als je het helemaal niet meer weet, dan kun je altijd Van den Brom nog bellen. Al mogen we uiteraard niet vergeten dat hij ooit de heilige Arne als assistent had en wie met Arne heeft gewerkt, is gezegend voor de rest van zijn loopbaan”, schrijft de journalist.

Gekscherend wordt zelfs een terugkeer van Oosting benoemd in het artikel. “In Italië is het heel gewoon een trainer op straat te zetten, om hem even later na een ingewikkelde sollicitatieprocedure weer aan te nemen.”

Ten Voorde vervolgt: “Ik moet eerlijk zeggen: aan deze optie had ik nog niet gedacht, maar waarom niet? De man is vrij, kent de club, de spelers en de staf, wil hard werken, woont in de buurt, heeft de gunfactor en is na een weekje verplicht verlof weer fris in het hoofd. Soms moet je het allemaal niet moeilijker maken dan het is.”