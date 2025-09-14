Live voetbal

Verbijstering om penalty FC Twente: 'Trieste dag voor het voetbal'

Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente
Foto: © Imago
Dominic Mostert
14 september 2025

NAC Breda is gefrustreerd om de strafschop die FC Twente zaterdag in de slotfase van het Eredivisie-duel kreeg toegekend. In de Grolsch Veste wist NAC vervolgens toch nog een punt veilig te stellen (2-2), maar de ploeg had veel moeite met de beslissing van scheidsrechter Alex Bos.

Twijfelachtig contact

In de 87ste minuut leek NAC-aanvaller Juho Talvitie FC Twente-speler Daouda Weidmann licht te raken in het strafschopgebied. Op de beelden was echter nauwelijks te zien of er daadwerkelijk contact was. Ricky van Wolfswinkel maakte geen fout vanaf elf meter en zette de thuisploeg op 2-1. In blessuretijd redde Raul Paula alsnog een punt voor NAC.

Talvitie hield vol dat hij Weidmann niet geraakt had. "Ik voelde niks, maar de scheidsrechter was zo overtuigd dat ik ging twijfelen", zei de Fin tegenover ESPN. "Maar ik heb de beelden niet gezien en weet ook zeker dat ik hem niet heb geraakt."

Hoefkens: ‘Trieste dag voor het voetbal’

Trainer Carl Hoefkens sloot zich bij zijn speler aan en ging nog een stap verder. "Voor mij is het niet alleen dit moment. Het is veel algemener. Ik zou zelfs willen zeggen dat het een trieste dag voor het voetbal is", aldus de Belg.

"Een penalty is een penalty, maar ik zie die duik en dat vind ik dan heel lastig om te zien. Als ik vandaag voor de televisie gezeten had, had ik me niet goed gevoeld omdat ik een voetballiefhebber ben."

Volgens Hoefkens lag de verantwoordelijkheid bij de videoscheidsrechter én Bos zelf. "Vanaf de bank dacht ik eerst ook dat het een penalty was", erkende hij. "Dus ik snapte de scheidsrechter wel. Maar de VAR heeft de tijd om de beelden te bekijken en roept de scheidsrechter. De scheidsrechter staat daar ook nog even te kijken en dan geeft hij de penalty alsnog."

Verbijstering bij ESPN

Ook bij ESPN klinkt verbazing over de penalty. "Dit is honderd procent geen strafschop", vindt Mario Been. "Dit is een bepalende situatie. Uiteindelijk maakt NAC nog gelijk, dat is nog een verzachtende omstandigheid, maar als je bij NAC speelt en zo’n strafschop tegen krijgt, stap je niet lekker in de bus." 

Ook Kees Kwakman vindt de strafschop onzinnig. "De VAR functioneert hier wel goed. De VAR riep scheidsrechter Bos naar het scherm, want die vond het ook te licht. Dan zie je zeventien herhalingen en zie je heel licht contact. Het was veel te licht voor een penalty. Kom op jongens! Als we hier penalty’s om gaan geven, moet je er heel veel geven."

Het penaltymoment is hier te zien.

Ome Barend
338 Reacties
14 Dagen lid
423 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het staat er al op RobindaRobot ze hebben naar je geluisterd. Belachelijke beslissing inderdaad. Dan wordt je zelfs nog naar de kant geroepen en dan nog kies je voor een penalty.

Arena
665 Reacties
34 Dagen lid
1.872 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Trieste dag voor het voetbal? Nee een schandalige dag. Makkelie opzichtig in de fout, deze Alex Bos geeft een penalty wel héél makkelijk, maar de ergste was Hensgens met zijn belachelijke beslissing om Heerenspeler Petrov een rode kaart te geven. En dan ook nog van Persie die van plan is om het aan te gaan vechten en te stellen dat de terechte rode kaart van Moussa geen rood was. Beschamend. De hele wereld zag dat het rood was. Ga je schamen.

Vriendje Stokvis
1.309 Reacties
359 Dagen lid
8.047 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Even blijven opletten. Hij gaf geel aan Petrov maar dat was zijn tweede vandaar rood. Hij ging bewust op de voet van Ueda staan. Twee keer geel is rood.

Martine
114 Reacties
219 Dagen lid
308 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena heb je slecht geslapen. Het gaat hier over penalty’s toch. Wees blij, je staat nu eindelijk op plaats 3. Tot vanmiddag natuurlijk want dan gaat de FC naar de gedeelde 2e plaats

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Twente - NAC

FC Twente
2 - 2
NAC Breda
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Telstar
4
-2
4
13
Volendam
5
-3
4
14
Twente
5
-3
4
15
NAC
5
-5
4
16
Excelsior
4
-8
3

