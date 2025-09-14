Verbijstering om penalty FC Twente: 'Trieste dag voor het voetbal'

NAC Breda is gefrustreerd om de strafschop die FC Twente zaterdag in de slotfase van het Eredivisie-duel kreeg toegekend. In de Grolsch Veste wist NAC vervolgens toch nog een punt veilig te stellen (2-2), maar de ploeg had veel moeite met de beslissing van scheidsrechter Alex Bos.

Twijfelachtig contact

In de 87ste minuut leek NAC-aanvaller Juho Talvitie FC Twente-speler Daouda Weidmann licht te raken in het strafschopgebied. Op de beelden was echter nauwelijks te zien of er daadwerkelijk contact was. Ricky van Wolfswinkel maakte geen fout vanaf elf meter en zette de thuisploeg op 2-1. In blessuretijd redde Raul Paula alsnog een punt voor NAC.

Artikel gaat verder onder video

Talvitie hield vol dat hij Weidmann niet geraakt had. "Ik voelde niks, maar de scheidsrechter was zo overtuigd dat ik ging twijfelen", zei de Fin tegenover ESPN. "Maar ik heb de beelden niet gezien en weet ook zeker dat ik hem niet heb geraakt."

Hoefkens: ‘Trieste dag voor het voetbal’

Trainer Carl Hoefkens sloot zich bij zijn speler aan en ging nog een stap verder. "Voor mij is het niet alleen dit moment. Het is veel algemener. Ik zou zelfs willen zeggen dat het een trieste dag voor het voetbal is", aldus de Belg.

"Een penalty is een penalty, maar ik zie die duik en dat vind ik dan heel lastig om te zien. Als ik vandaag voor de televisie gezeten had, had ik me niet goed gevoeld omdat ik een voetballiefhebber ben."

Volgens Hoefkens lag de verantwoordelijkheid bij de videoscheidsrechter én Bos zelf. "Vanaf de bank dacht ik eerst ook dat het een penalty was", erkende hij. "Dus ik snapte de scheidsrechter wel. Maar de VAR heeft de tijd om de beelden te bekijken en roept de scheidsrechter. De scheidsrechter staat daar ook nog even te kijken en dan geeft hij de penalty alsnog."

Verbijstering bij ESPN

Ook bij ESPN klinkt verbazing over de penalty. "Dit is honderd procent geen strafschop", vindt Mario Been. "Dit is een bepalende situatie. Uiteindelijk maakt NAC nog gelijk, dat is nog een verzachtende omstandigheid, maar als je bij NAC speelt en zo’n strafschop tegen krijgt, stap je niet lekker in de bus."

Ook Kees Kwakman vindt de strafschop onzinnig. "De VAR functioneert hier wel goed. De VAR riep scheidsrechter Bos naar het scherm, want die vond het ook te licht. Dan zie je zeventien herhalingen en zie je heel licht contact. Het was veel te licht voor een penalty. Kom op jongens! Als we hier penalty’s om gaan geven, moet je er heel veel geven."

Het penaltymoment is hier te zien.