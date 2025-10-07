Live voetbal

Van Wissing vergelijkt Twente-debutant Nijstad (17) met Frank de Boer

Frank de Boer en FC Twente-verdediger Ruud Nijstad
Foto: © Imago/Realtimes
1 reactie
Frank Hoekman
7 oktober 2025, 14:46   Bijgewerkt: 15:32

Ruud Nijstad wordt na zijn onverwachte debuut voor FC Twente door RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing al voorzichtig vergeleken met Frank de Boer. De zeventienjarige verdediger werd zondag in de Twentse derby tegen Heracles Almelo al heel vroeg voor de leeuwen gegooid omdat Robin Pröpper geblesseerd uitviel.

Bij een kopduel in de derde minuut van de derby knalde het hoofd van Pröpper tegen dat van tegenstander Tristan van Gilst. De ervaren verdediger hield er een flinke hoofdwond aan over. Ondanks een minutenlange verzorging op het veld bleek dat Pröpper de strijd moest staken, als zijn vervanger werd Nijstad door John van den Brom de dug-out uitgestuurd. Twente kwam vervolgens vlak voor rust op achterstand door een treffer van Ivan Mesík, maar trok dat na rust recht door goals van Max Bruns en Thomas van den Belt: 2-1.

Artikel gaat verder onder video

In De Oosttribune Extra gaan Jan van Staa, Gertjan Verbeek en Van Wissing in op het debuut van Nijstad. Van Staa, onder meer voormalig assistent- en hoofdtrainer van FC Twente, noemt het optreden van de verdediger 'ruim voldoende'. "Hij moet er zonder warming-up in en dan ook nog tegen een behoorlijke spits. Dat is toch niet slecht?" Verbeek zegt op zijn beurt 'verrast' te zijn door Nijstad. "Ik kende hem niet, de jeugdspelers van Twente ken ik niet zo goed. Dan hoor je een zeventienjarige jongen en denk je 'zo', maar als je naar de hele wedstrijd kijkt dan heeft hij het prima gedaan. Petje af, goed werk", aldus de man die eveneens een tijdje trainer van de Tukkers was.

In tegenstelling tot Verbeek wist Van Wissing al wél wie Nijstad was: "Ik heb hem in meerdere oefenwedstrijden gezien", zegt de verslaggever. "Het is een hele mooie voetballer met een mooie pass. Ik vergeleek hem een beetje met Frank de Boer, want hij heeft ook wel wat Frank de Boer-momentjes. Het is een gevaarlijke vergelijking, maar het is gewoon een hele mooie, sierlijke verdediger."

'Grote clubs in Europa zaten achter hem aan, maar Bruggink heeft hem bij Twente kunnen houden'

"Ik vind hem aan de bal... in oefenwedstrijden dribbelt hij in en zie je hem een crosspass geven", vervolgt Van Wissing zijn lofzang "Echt een héle talentvolle verdediger. Grote clubs in Europa zaten achter hem aan, hè? Maar Arnold Bruggink (toenmalig technisch directeur van FC Twente, red.) heeft hem toen nog hier gehouden. Ook door met zijn ouders te praten van: jongen, denk nou na. Deze stap is echt veel beter, om je eerst bij Twente op de kaart te zetten."

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer FC Twente nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman op de persconferentie van Oranje

Koeman heeft boodschap voor Veerman: 'PEC - PSV is voor mij geen referentie'

  • Gisteren, 17:28
  • Gisteren, 17:28
FC Twente-speler Michel Vlap

Naar Qatar vertrokken Michel Vlap krijgt enorme bierdouche bij afscheid FC Twente

  • Gisteren, 15:43
  • Gisteren, 15:43
Van Hanegem komt op voor Heitinga: ‘Het zegt iets dat de spelers van Ajax hem niet laten vallen’

Van Hanegem komt op voor Heitinga: ‘Het zegt iets dat de spelers van Ajax hem niet laten vallen’

  • Gisteren, 08:34
  • Gisteren, 08:34
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Willemklein1950
116 Reacties
586 Dagen lid
1.015 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Inderdaad een vergelijking waar je op die leeftijd voorzichtig mee moet zijn. Heb gedeelte van de partij gezien en hij maakte idd geen slechte indruk. Maar hem te vergelijken met Frank de Boer zou ik nog even mee wachten. Hoop het wel voor hem en het Nederlandse voetbal. Van Dijk wordt tenslotte ook een dagje ouder. Mvg Willem Klein

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Willemklein1950
116 Reacties
586 Dagen lid
1.015 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Inderdaad een vergelijking waar je op die leeftijd voorzichtig mee moet zijn. Heb gedeelte van de partij gezien en hij maakte idd geen slechte indruk. Maar hem te vergelijken met Frank de Boer zou ik nog even mee wachten. Hoop het wel voor hem en het Nederlandse voetbal. Van Dijk wordt tenslotte ook een dagje ouder. Mvg Willem Klein

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Twente - Heracles

FC Twente
2 - 1
Heracles Almelo
Gespeeld op 5 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ruud Nijstad

Ruud Nijstad
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 17 jaar (17 jan. 2008)
Positie: Verdediger
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
1
0
2024/2025
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
8
8
13
7
Twente
8
3
13
8
Fortuna
8
1
13
9
Utrecht
8
5
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel