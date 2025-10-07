Van Wissing vergelijkt Twente-debutant Nijstad (17) met Frank de Boer

wordt na zijn onverwachte debuut voor FC Twente door RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing al voorzichtig vergeleken met Frank de Boer. De zeventienjarige verdediger werd zondag in de Twentse derby tegen Heracles Almelo al heel vroeg voor de leeuwen gegooid omdat geblesseerd uitviel.

Bij een kopduel in de derde minuut van de derby knalde het hoofd van Pröpper tegen dat van tegenstander Tristan van Gilst. De ervaren verdediger hield er een flinke hoofdwond aan over. Ondanks een minutenlange verzorging op het veld bleek dat Pröpper de strijd moest staken, als zijn vervanger werd Nijstad door John van den Brom de dug-out uitgestuurd. Twente kwam vervolgens vlak voor rust op achterstand door een treffer van Ivan Mesík, maar trok dat na rust recht door goals van Max Bruns en Thomas van den Belt: 2-1.

In De Oosttribune Extra gaan Jan van Staa, Gertjan Verbeek en Van Wissing in op het debuut van Nijstad. Van Staa, onder meer voormalig assistent- en hoofdtrainer van FC Twente, noemt het optreden van de verdediger 'ruim voldoende'. "Hij moet er zonder warming-up in en dan ook nog tegen een behoorlijke spits. Dat is toch niet slecht?" Verbeek zegt op zijn beurt 'verrast' te zijn door Nijstad. "Ik kende hem niet, de jeugdspelers van Twente ken ik niet zo goed. Dan hoor je een zeventienjarige jongen en denk je 'zo', maar als je naar de hele wedstrijd kijkt dan heeft hij het prima gedaan. Petje af, goed werk", aldus de man die eveneens een tijdje trainer van de Tukkers was.

In tegenstelling tot Verbeek wist Van Wissing al wél wie Nijstad was: "Ik heb hem in meerdere oefenwedstrijden gezien", zegt de verslaggever. "Het is een hele mooie voetballer met een mooie pass. Ik vergeleek hem een beetje met Frank de Boer, want hij heeft ook wel wat Frank de Boer-momentjes. Het is een gevaarlijke vergelijking, maar het is gewoon een hele mooie, sierlijke verdediger."

'Grote clubs in Europa zaten achter hem aan, maar Bruggink heeft hem bij Twente kunnen houden'

"Ik vind hem aan de bal... in oefenwedstrijden dribbelt hij in en zie je hem een crosspass geven", vervolgt Van Wissing zijn lofzang "Echt een héle talentvolle verdediger. Grote clubs in Europa zaten achter hem aan, hè? Maar Arnold Bruggink (toenmalig technisch directeur van FC Twente, red.) heeft hem toen nog hier gehouden. Ook door met zijn ouders te praten van: jongen, denk nou na. Deze stap is echt veel beter, om je eerst bij Twente op de kaart te zetten."