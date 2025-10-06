Naar Qatar vertrokken Michel Vlap krijgt enorme bierdouche bij afscheid FC Twente

keerde zondagmiddag voor even terug in de Grolsch Veste, waar hij afscheid kwam nemen van de supporters van FC Twente. De naar Al-Ahli SC vertrokken middenvelder dook tijdens de wedstrijd niet alleen op tussen de harde kern op Vak-P, maar naderhand ook in het supportershome. Daar werd hij getrakteerd op een enorme bierdouche.

Vlap speelde afgelopen vier jaar in het shirt van FC Twente, maar besloot de Enschedese club deze zomer te verlaten om zich financieel afhankelijk te kunnen spelen bij het Qatarese Al-Ahli SC. Zondag was de 28-jarige middenvelder even terug in de Grolsch Veste, waar hij afscheid nam voorafgaand aan de derby tegen Heracles Almelo (2-1 winst).

Nadat technisch directeur de middenvelder op het veld bedankte voor bewezen diensten, nam Vlap plaats tussen de fanatieke aanhang van FC Twente, op Vak-P. De man uit Sneek moedigde zijn oud-ploeggenoten niet alleen vocaal aan, maar ook als trommelaar. Na de gewonnen derby – die in de slotfase beslist werd door een schuiver van Thomas van den Belt – was het ‘afscheidsfeestje’ van Vlap nog niet voorbij.

Samen met een groep supporters dook Vlap op in de kroeg. Daar werd hij – tijdens dat hij stond te springen op de bar – getrakteerd op een flinke bierdouche. De middenvelder, die zijn capuchon voor de zekerheid had opgedaan – kon daar zelf wel van genieten. Bekijk hieronder de beelden.