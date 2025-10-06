Live voetbal

Naar Qatar vertrokken Michel Vlap krijgt enorme bierdouche bij afscheid FC Twente

FC Twente-speler Michel Vlap
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
6 oktober 2025, 15:43

Michel Vlap keerde zondagmiddag voor even terug in de Grolsch Veste, waar hij afscheid kwam nemen van de supporters van FC Twente. De naar Al-Ahli SC vertrokken middenvelder dook tijdens de wedstrijd niet alleen op tussen de harde kern op Vak-P, maar naderhand ook in het supportershome. Daar werd hij getrakteerd op een enorme bierdouche.

Vlap speelde afgelopen vier jaar in het shirt van FC Twente, maar besloot de Enschedese club deze zomer te verlaten om zich financieel afhankelijk te kunnen spelen bij het Qatarese Al-Ahli SC. Zondag was de 28-jarige middenvelder even terug in de Grolsch Veste, waar hij afscheid nam voorafgaand aan de derby tegen Heracles Almelo (2-1 winst).

Nadat technisch directeur de middenvelder op het veld bedankte voor bewezen diensten, nam Vlap plaats tussen de fanatieke aanhang van FC Twente, op Vak-P. De man uit Sneek moedigde zijn oud-ploeggenoten niet alleen vocaal aan, maar ook als trommelaar. Na de gewonnen derby – die in de slotfase beslist werd door een schuiver van Thomas van den Belt – was het ‘afscheidsfeestje’ van Vlap nog niet voorbij.

Samen met een groep supporters dook Vlap op in de kroeg. Daar werd hij – tijdens dat hij stond te springen op de bar – getrakteerd op een flinke bierdouche. De middenvelder, die zijn capuchon voor de zekerheid had opgedaan – kon daar zelf wel van genieten. Bekijk hieronder de beelden.  

@chris_rozy Vlappie Tu du du du du #proud #ynwa ♬ origineel geluid - ChrisRozy

Middelmatige voetballer die het licht heeft gezien: lekker een paar jaar of in elk geval minstens één seizoen flink de bankrekening vullen. Heel goed. Achter een paar jaar is ie binnen en kan ie lekker afbouwen en leuke dingen gaan doen.

Michel Vlap

Michel Vlap
Al Ahli SC (Doha)
Team: Ahli
Leeftijd: 28 jaar (2 jun. 1997)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Twente
36
5
2023/2024
Twente
29
2
2023
Twente
0
0
2022/2023
Twente
36
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
8
8
13
7
Twente
8
3
13
8
Fortuna
8
1
13
9
Utrecht
8
5
10

Complete Stand

