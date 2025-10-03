Thomas van den Boelt haalt uit naar Joseph Oosting: 'Tering, wat een onzin!'

kijkt niet positief terug op zijn samenwerking met Joseph Oosting bij FC Twente. Dat heeft de middenvelder laten weten in gesprek met de regionale krant Tubantia. Van den Belt vindt dat er slecht met hem is omgegaan.

"Onder Oosting was ik niet de speler die ik kan zijn. Dat heeft ook te maken met hoe er met mij is omgegaan", geeft Van den Belt aan. Daarmee doelt hij onder meer op een wissel tijdens de uitwedstrijd tegen Excelsior. Van den Belt werd op Woudestein vlak voor rust gewisseld en dat voelde voor hem als een grote vernedering.

Artikel gaat verder onder video

"Ik was het er totaal niet mee eens. Het was moeilijk en ik heb echt gedacht: ‘tering, wat is dit voor onzin’. Je komt ergens binnen met een bepaald verwachtingspatroon, dan loopt het niet en dan wordt er ook nog zo met je omgegaan. Je voelt jezelf heel klein", vertelt Van den Belt.

Nu wil de voormalig middenvelder van Feyenoord en PEC Zwolle die negatieve periode achter zich laten. Onder de nieuwe coach John van den Brom is hij in ieder geval goed begonnen. Tegen Fortuna Sittard speelde Van den Belt sterk en maakte hij een belangrijk doelpunt: "Ik heb er veel van gevonden, maar heb het achter me gelaten en wil weer de speler zijn die ik altijd ben geweest", besluit hij.