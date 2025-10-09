Europees voetbal legt FC Twente geen windeieren: Tukkers boeken recordomzet

Het afgelopen Europese seizoen heeft FC Twente allerminst windeieren gelegd. De Enschedese club heeft de omzet het afgelopen seizoen namelijk zien stijgen met liefst 20,3 miljoen euro tot een recordhoogte van 61,7 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de Tukkers donderdagmiddag hebben gepresenteerd.

FC Twente kende financieel ontzettend zware tijden vanaf medio 2014. Door financieel wanbeleid werd de club in de jaren 2015 en 2016 bovendien meermaals bestraft met een puntenstraf van de KNVB. In 2016 moest de club zelfs vrezen voor het verliezen van de proflicentie, maar zover kwam het niet. In de jaren daarna was het financieel behelpen voor FC Twente, met zelfs degradatie in het seizoen 2017-2018 tot gevolg. De club promoveerde het seizoen daarop gelijk weer en klom geleidelijk aan weer uit het dal, met als ultieme bekroning de derde plaats in het seizoen 2023-2024. Daarmee werd een plek in de derde voorronde van de Champions League afgedwongen, maar die werd niet overleefd. Wel was de ploeg verzekerd van een plek in de competitiefase van de Europa League.

Deelname aan het tweede Europese toernooi, maar ook het deelnemen van de vrouwen aan de groepsfase van de UEFA Women's Champions League hebben bijgedragen aan de forse stijging (20,3 miljoen euro) van de omzet. Dat komt door het prijzengeld (10 miljoen), de wedstrijdbaten (3 miljoen), de sponsorbaten (3 miljoen) en de horecaopbrengsten (1,5 miljoen).

"Alle getallen zijn historisch en het hoogste ooit”, reageert algemeen directeur Dominique Scholten trots tegenover De Twentsche Courant Tubantia. Naast de recordomzet van 61,7 miljoen euro heeft FC Twente een nettowinst van 14,8 miljoen euro weten te realiseren, dit was over het boekjaar 2023-2024 nog vijf miljoen euro.

FC Twente gaat zich richten op herijkte koers

"Europees voetbal is een katalysator gebleken voor het financiële herstel van de club", schrijft FC Twente op de officiële kanalen. "Waar de afgelopen seizoenen gesproken werd over verder financieel herstel, willen we na seizoen 2024-2025 over een stabiele financiële positie kunnen blijven spreken."

"Belangrijk aandachtspunt is en blijft de (toekomstige) kaspositie van de club, met name omdat transfersommen veelal in termijnen binnenkomen. Afhankelijk van de situatie kan dit enkele seizoenen in beslag nemen. Komend seizoen zal ook in het teken staan van onze herijkte koers. De koers van FC Twente gaat richting geven aan de te maken keuzes. Ambitie zal daarin centraal komen te staan om daarmee onze lat hoger te leggen."

FC Twente spekt clubkas door uitgaande transfers

In het afgelopen boekjaar boerde FC Twente ook ontzettend goed op transfergebied. Met de verkopen van onder meer Robin Pröpper, Youri Regeer, Anass Salah-Eddine en Michael Sadilek en enkele doorverkopen boekte de club een positief transferresultaat van 10,5 miljoen euro. Bovendien steeg het eigen vermogen door het positieve resultaat tot 42,3 miljoen euro.