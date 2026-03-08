heeft de afgelopen maanden duidelijk vooruitgang geboekt in zijn spel, signaleert bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder van PSV was aan de bal al goed, maar begint nu steeds meer duels te winnen en ballen te veroveren. Daardoor is Veerman nog altijd een optie om komende zomer mee te gaan naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

De 27-jarige Veerman speelde anderhalf jaar gelden, op het Europees Kampioenschap in Duitsland, zijn zestiende en voorlopig laatste interland voor Oranje. Koeman baarde opzien door de Volendammer in de poulewedstrijd tegen Oostenrijk (2-3 verlies) al na ruim een half uur spelen te wisselen, omdat hij totaal niet in de wedstrijd zat. In het vervolg van het toernooi toonde Veerman als invaller nog wel zijn waarde, maar na het EK werd hij geen enkele keer meer opgeroepen voor Oranje.

In oktober vorig jaar werd Koeman gevraagd naar de aanhoudende absentie van Veerman, die even daarvoor indruk had gemaakt bij een PSV-overwinning in uitwedstrijd bij PEC Zwolle. De bondscoach had echter geen moment nagedacht over een mogelijke terugkeer van de middenvelder in zijn selectie. "Je toetst spelers op het allerhoogste niveau. Heel eerlijk gezegd is PEC Zwolle – PSV géén referentie. Joey moet het laten zien op het allerhoogste niveau. “Joey kan geweldig voetballen, dat is de discussie niet. Maar kun je ook in de Champions League iets extra brengen? Dat is het met Joey", aldus Koeman destijds.

Zondagochtend schuift Koeman aan in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De bondscoach geeft in het programma aan dat Guus Til, die net als Veerman sinds 2024 niet meer werd opgeroepen voor Oranje, 'absoluut' in beeld is om komende zomer deel uit te maken van de WK-selectie. Verderop in het programma komt de ontwikkeling van Veerman aan bod.

'Als je dat te weinig hebt kom je echt in de problemen'

"Joey is natuurlijk een speler die aan de bal oplossingen ziet", zegt Koeman, die de 2-1 van PSV tegen AZ als voorbeeld aanhaalt. Die werd door Veerman ingeleid met een schitterende dieptepass op Ivan Perisic, die vervolgens met het hoofd Ricardo Pepi bediende. "Maar het andere onderdeel, zeker in dit soort type wedstrijden waarin de tegenstander vaak één op één speelt waardoor je continu moet schakelen, zeker als middenvelder... Als je dat te weinig hebt, dan kom je echt in de problemen."

Veerman heeft zich de afgelopen maanden echter duidelijk ontwikkeld in dat aspect van zijn spel, zegt Koeman. "Dat is beter. Maar nog steeds kan het beter", zegt de bondscoach er direct achteraan. Presentator Milan van Dongen vraagt even later of Veerman een optie is voor de WK-selectie. "Ja, zeker", bevestigt Koeman. Op de vraag of de Volendammer er nu dichter bij is dan in oktober en november, wil Koeman echter geen antwoord geven: "Je gaat nu een beetje te veel vragen stellen."