Cillessen terug in Oranje? 'Ik ga graag mee, maar ben er totaal niet mee bezig'

14 maart 2026, 20:30   Bijgewerkt: 21:13
Jasper Cillessen in het Nederlands elftal
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Volgens analisten van De Eretribune kan Jasper Cillessen mogelijk in beeld komen voor het Nederlands elftal, gezien de blessures van Robin Roefs en Mark Flekken. Door de blessure van Gonzalo Cretaz is de voormalig international momenteel de eerste keus onder de lat van NEC Nijmegen, al vervult de routinier normaliter een reserverol.

Cillessen keept zaterdagavond pas zijn zesde officiële wedstrijd van het seizoen. Normaal gesproken staat de 36-jarige sluitpost alleen onder de lat in het KNVB Beker-toernooi, maar door de blessure van Cretaz staat Cillessen nu ook in het doel in de Eredivisie. Tegen PSV Eindhoven keepte de oud-speler van onder meer AFC Ajax en FC Barcelona een uitstekende eerste helft.

Zo weerhield hij onder meer Ricardo Pepi van een snelle 1-1. Tijdens de rustanalyse van ESPN oppert Wouter Bouwman de doelman zelfs voor Oranje. “Hij keept al in het oranje. Ik ben een beetje opportunistisch, maar Flekken heeft pijntjes en Roefs heeft vandaag niet gekeept bij Sunderland. Dus we hebben met Bart Verbruggen nog maar één keeper”, stelt de presentator.

Volgens ESPN moet er dus nog een doelman bijkomen. “Hij heeft ervaring genoeg”, zegt Aletha Leijdelmeider. Mario Been vindt dat Justin Bijlow, die sinds de winterstop bij Genoa CFC speelt, ook een goede indruk maakt.

Cillessen vestigde in de eerste helft ook de aandacht op zich wegens een onsportief moment.

Cillessen over Oranje: 'Koeman mag altijd bellen, maar totaal niet mee bezig'

Na afloop van het duel verscheen de doelman van NEC voor de camera's van ESPN. Daar werd hij geconfronteerd met de link naar het Nederlands elftal. "Ik heb geluk dat ik al wat wedstrijdjes voor Oranje heb mogen spelen. Maar ik ben er helemaal niet mee bezig. In die opportunisme ga ik niet mee", zegt hij direct.

Milan van Dongen vraagt of Cillessen niet stiekem droomt van een belletje van de bondscoach. "Nee. Heel simpel, op dit moment niet. Als ik een heel seizoen dit niveau kan halen, is het aan de bondscoach, maar op dit moment ben ik daar absoluut niet mee bezig."

Van Dongen: "Maar hij mag altijd bellen, toch?" Cillessen lacht: "Dat sowieso. Ik ga heel graag mee, maar ik ga er niet van uit."

Jasper Cillessen

Jasper Cillessen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 36 jaar (22 apr. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
1
0
2024/2025
Las Palmas
27
0
2023/2024
NEC
31
0
2022/2023
NEC
32
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
27
22
49
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

