Feyenoord heeft gisteren een bittere pil moeten slikken in de Europa League. De Rotterdammers gingen met 2-1 onderuit tegen Real Betis en zagen daardoor hun Europese avontuur definitief ten einde komen. Hoewel de teleurstelling groot was, sprak trainer Robin van Persie na afloop vol lof over de inzet van zijn ploeg, met name richting de verrassende 'linksback' . "Ik ben blij met mijn ploeg. Als je kijkt naar de positiewisselingen, hebben ze dat geweldig gedaan", sprak Van Persie.

De jonge vleugelaanvaller Sliti werd door Van Persie noodgedwongen opgesteld als linksback, mede dankzij de vele blessures in de defensie. Dat tactische experiment werd door menigeen als mislukt bestempeld. Sliti had een lastige avond tegen de Braziliaan Antony, die onder meer verantwoordelijk was voor de tegendoelpunten, waaronder een moment waarbij Antony hem onder druk zette voor de 2-0.

Toch blijft Van Persie positief over zijn speler, terwijl ook gelegenheidsverdediger Thijs Kraaijeveld complimenten krijgt. "Sliti was geweldig, net als Thijs. Ze speelden echt met hun hart. Al met al zijn dit momenten waar je later met een goed en trots gevoel op terugkijkt", zo liet de oefenmeester na afloop van het duel weten.

Van Persie weet waar Feyenoord het liet liggen in Europa

De nederlaag tegen Real Betis was de druppel die de emmer deed overlopen na een reeks van dramatische resultaten in Europa. "Daarvoor krijg je vandaag de rekening. We hebben tegen Braga, Aston Villa, Boekarest en Celtic wedstrijden gehad waarin we onszelf tekort hebben gedaan", zo analyseerde Van Persie.

Hij richt zich kort op het duel tegen Braga, waarin de oefenmeester veel rouleerde in zijn opstelling: "Achteraf praten is makkelijk, maar ik stond en sta nog steeds achter mijn keuzes in Braga", zo vervolgde Van Persie bij Ziggo Sport.

Vooral de wedstrijd tegen FCSB (Boekarest) zit hem dwars: "In Boekarest stonden we na zeventig minuten met 3-1 voor. We konden de wedstrijd op slot gooien, maar deden dat niet. Daar hebben we het verspeeld."

Door de uitschakeling in de Europa League, en eerder al in de KNVB-beker, kan Feyenoord zich nu volledig gaan richten op de Eredivisie. "Het zit niet mee. We moeten nu strijdbaar zijn en vol voor die tweede plek gaan. Onze ambitie is om prijzen te winnen, maar de situatie is nu zoals die is. We gaan altijd voor het hoogst haalbare en dat is op dit moment plek twee", zo besloot Van Persie, die sinds vorig jaar februari aan het roer staat bij Feyenoord 1.