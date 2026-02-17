Galatasaray legt Juventus op de pijnbank, Koopmeiners en Lang scoren twee keer

en Noa Lang hebben een hoofdrol opgeëist in de Champions League-wedstrijd tussen Galatasaray en Juventus. De middenvelder van Juventus scoorde tweemaal en bepaalde daarmee de ruststand op 1-2; na de pauze sloeg ook Lang twee keer toe. Zijn ploeg trok uiteindelijk aan het langste eind en zette een grote stap naar de achtste finale: 5-2.

In een vijandige ambiance, met oorverdovend gefluit bij elk balcontact, toonde Juventus veerkracht. Na de openingstreffer van Gabriel Sara, die profiteerde van balverlies van Kenan Yildiz en beheerst in de verre hoek krulde, sloeg Juventus razendsnel terug. Koopmeiners stond eerst op de juiste plek om een rebound binnen te tikken nadat een kopbal van Kalulu was gekeerd. Even later liet hij zijn klasse pas echt zien: hij stoof door het centrum, combineerde in een flitsende één-twee met Weston McKennie en joeg de bal met zijn linker in het dak van het doel.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee draaide Juventus een moeizame openingsfase volledig om. Galatasaray bleef gevaarlijk via onder anderen Victor Osimhen, Yunus Akgün en Roland Sallai, maar doelman Michele Di Gregorio hield stand met enkele knappe reddingen. Juventus kreeg bovendien te maken met blessureleed bij Bremer en een schorsing voor de return voor Andrea Cambiaso, die geel zag. Kort na het begin van de tweede helft sloeg Lang van dichtbij toe en werd het 2-2.

Daarna nam Galatasaray afstand van Juventus. Davinson Sánchez veranderde de bal licht van richting na een vrije trap en maakte de 3-2. Na een rode kaart voor Juventus-invaller Juan Cabal, die tweemaal geel pakte, zorgde Lang voor de 4-2. Hij kon van dichtbij binnenschieten nadat Lloyd Kelly zich de bal liet ontfutselen door Victor Osimhen in het strafschopgebied. Vlak voor tijd bepaalde Sacha Boey de eindstand op 5-2, waardoor Galatasaray een uitstekende uitgangspositie heeft richting de return.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!